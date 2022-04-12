Почему автомобиль начинает «жрать резину» на одном колесе

Сильный износ шины на одном колесе может быть вызван как довольно банальными вещами, так и иметь более серьезные причины. Одна из основных — наплевательское отношение к машине, когда хозяин абсолютно не следил за давлением в колесах. В результате из-за того, что в одном колесе, которое стоит на передней оси, давление ниже, чем в другом, автомобиль на скорости тянет в сторону. Причем, чем скрость выше — тем сильнее.

В этом случае протектор недокачанной покрышки сильно «сьедает» по краям. А вот если шину «ест» посередине, значит ее просто перекачали. Вот почему нужно регулярно проверять давление в шинах, особенно после шиномонтажа. Как правило, мастера выставляют в покрышках одинаковое давление, игнорируя рекомендации автопроизводителя. Напомним, эти рекомендации можно увидеть на обратной стороне лючка топливного бака. Со временем это и приводит к тому, что покрышки нужно менять раньше времени.

Интенсивыный «жор» может начаться и при износе отдельных деталей подвески. Например, когда требуют замены сайлент-блоки одного из рычагов ходовой части. К «лысой резине» постепенно приводит и люфт колеса, вызванный износом подшипника ступицы.