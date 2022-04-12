Почему автомобиль начинает «жрать резину» на одном колесе

Сильный износ шины на одном колесе может быть вызван как довольно банальными вещами, так и иметь более серьезные причины. Одна из основных — наплевательское отношение к машине, когда хозяин абсолютно не следил за давлением в колесах. В результате из-за того, что в одном колесе, которое стоит на передней оси, давление ниже, чем в другом, автомобиль на скорости тянет в сторону. Причем, чем скрость выше — тем сильнее.
В этом случае протектор недокачанной покрышки сильно «сьедает» по краям. А вот если шину «ест» посередине, значит ее просто перекачали. Вот почему нужно регулярно проверять давление в шинах, особенно после шиномонтажа. Как правило, мастера выставляют в покрышках одинаковое давление, игнорируя рекомендации автопроизводителя. Напомним, эти рекомендации можно увидеть на обратной стороне лючка топливного бака. Со временем это и приводит к тому, что покрышки нужно менять раньше времени.
Интенсивыный «жор» может начаться и при износе отдельных деталей подвески. Например, когда требуют замены сайлент-блоки одного из рычагов ходовой части. К «лысой резине» постепенно приводит и люфт колеса, вызванный износом подшипника ступицы.
Бывает и так, что после ремонта ходовой водитель решил сэкономить на сход-развале. А ведь после замены рычагов подвески, амортизаторов и пружин эту операцию надо делать обязательно. Иначе подобная экономия обойдется себе дороже.
Наконец, одно «лысое» колесо может говорить и о том, что автомобиль побывал в серьезной аварии, а потом его восстанавливали. В этом случае износ шины идет из-за того, что нарушена геометрия кузова.
Большая неприятность может произойти и со «счастливым» обладателем недавно приобретенной подержанной машины. Такой автомобиль могли собрать из нескольких аварийных т/с. Естественно его геометрия нарушена и идет износ колеса. Раньше практика сборки таких «конструкторов» была очень распространена на Дальнем Востоке, а еще «перевертыши» пригоняли из Литвы, где был налажен целый бизнес по восстановлению аварийных авто. Увы, но в наше кризисное время подобная практика может снова вернуться.