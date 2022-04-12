Почему после шиномонтажа автомобиль начинает вести в сторону

Еще один вариант — у дисков есть осевое или радиальное биение. Такие неприятности появляются в процессе эксплуатации, ведь дороги у нас оставляют желать лучшего. Каким бы аккуратным ни был водитель, отвернуть от всех ям просто нереально. Вот диски и приходят в негодность. Для восстановления их геометрии колеса приходится прокатывать на специальном станке. Такая процедура заметно дешевле покупки новых дисков и идеально подходит для стальных колес. Так что их можно ремонтировать без страха.

А вот с «литьем» — осторожнее. Многие производители таких дисков вообще не рекомендуют любой их ремонт, поскольку он нарушает структуру металла. Но по нынешним временам такой услугой тоже не стоит пренебрегать, поскольку новые литые диски стоят очень дорого. С помощью прокатки можно вполне безболезненно убрать небольшое биение и продолжать ездить на старых колесах.

Наконец, уводить машину в сторону могут и покрышки, которым уже много лет. Старая «резина» деформируется, особенно, если ее неправильно хранили или автомобиль всю зиму простоял без движения. В этом случае колеса оквадрачиваются, вот на скорости автомобиль и начинает «гулять». В этом случае может помочь лишь смена шин. К сожалению, сейчас покупка новых покрышек влетит в копеечку, но иного выхода, увы, нет.