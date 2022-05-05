Как можно получить кучу штрафов ГИБДД после весенней «переобувки» машины

Так повелось, что установку на свое авто нового комплекта резины взамен изношенного, автовладелец обычно старается совместить с сезонной «переобувкой» машины. Чтобы не тратить лишних денег на шиномонтаж. Что же касается весенней смены колес, то она порой сопровождается еще и появлением у автомобиля новых дисков.
Ведь именно летом, в сухую и ясную погоду, они смотрятся максимально выигрышно — зимой даже самое пафосное «литье» непрезентабельно покрыто слякотью и грязью. Но порой случается так, что автовладелец, довольный колесными «обновками», в первые же дни езды на них получает целый ворох штрафов ГИБДД — на основании материалов камер автоматической фиксации нарушений.
Опытный автомобилист наверняка быстро сообразит, что «штрафные» проблемы начались аккурат после смены колес. И поймет, почему так происходит. Особенно если «переобувка» сопровождалась установкой дисков другого размера. Многие автовладельцы в холодный сезон катаются на недорогих стальных дисках меньшего радиуса — их не так жалко повредить на зимних дорогах, изобилующих выбоинами и скрытыми в снегу препятствиями. А на лето они оснащают свою машину «катками» большего радиуса — так красивее и вообще…
Между тем, спидометр в любом автомобиле настроен так, чтобы вычислять скорость, отсчитывая обороты колеса в минуту. Причем оно должно быть определенного радиуса — рекомендованного производителем. Известно, что диск большего радиуса имеет большую длину окружности. Соответственно, за одно и то же количество оборотов он пройдет более длинный путь, нежели мелкое «колесико». Что самым непосредственным образом влияет на показания спидометра. Для иллюстрации этого эффекта возьмем два колеса: R16 и R18 и «обуем» их в покрышки одинакового профиля — 215/65.
Не загружая читателя расчетами (при желании их легко можно произвести и во всем убедиться), скажем, что когда спидометр будет показывать 100 км/ч, машина на колесах R16 в действительности едет 100 км/ч. А у «обутой» в R18 истинная скорость окажется примерно на уровне 107 км/ч. При тех же 100 км/ч на спидометре. И если в этот момент она окажется на участке, где стоит камера ГИБДД и имеется ограничение 80 км/ч, ее владельцу придет 500-рублевый штраф за превышение на 20—40 км/ч. Поэтому, переобув свой автомобиль в новую резину, не поленитесь: сравните скорость, демонстрируемую на его спидометре, со значениями, полученными через какой-нибудь гаджет, работающий с ГЛОНАСС/GPS — смартфон или автомобильный радар-детектор. Уверяем: наверняка найдете для себя хорошую порцию пищи для размышлений.
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