Как можно получить кучу штрафов ГИБДД после весенней «переобувки» машины

Так повелось, что установку на свое авто нового комплекта резины взамен изношенного, автовладелец обычно старается совместить с сезонной «переобувкой» машины. Чтобы не тратить лишних денег на шиномонтаж. Что же касается весенней смены колес, то она порой сопровождается еще и появлением у автомобиля новых дисков.

Ведь именно летом, в сухую и ясную погоду, они смотрятся максимально выигрышно — зимой даже самое пафосное «литье» непрезентабельно покрыто слякотью и грязью. Но порой случается так, что автовладелец, довольный колесными «обновками», в первые же дни езды на них получает целый ворох штрафов ГИБДД — на основании материалов камер автоматической фиксации нарушений.

Опытный автомобилист наверняка быстро сообразит, что «штрафные» проблемы начались аккурат после смены колес. И поймет, почему так происходит. Особенно если «переобувка» сопровождалась установкой дисков другого размера. Многие автовладельцы в холодный сезон катаются на недорогих стальных дисках меньшего радиуса — их не так жалко повредить на зимних дорогах, изобилующих выбоинами и скрытыми в снегу препятствиями. А на лето они оснащают свою машину «катками» большего радиуса — так красивее и вообще…