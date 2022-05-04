Объем перевозок автомобильных запчастей из Китая вырос в 2,5 раза

Любопытно при этом, что, учитывая довольно сложное взаимодействие с потенциальными китайскими партнерами, российские компании интересует не только сам процесс поставок, но и проверка продукции из Поднебесной. Для этого они заключают с логистическими компаниями договоры на так называемую комплексную логистику, в которую, в том числе, входит подбор товара по номенклатуре и техническому заданию, поиск и проверка поставщиков. рассказывает директор филиала ПЭК в Китае Алексей Музеев.

– Так, например, — рассказывает директор филиала ПЭК в Китае Алексей Музеев, — на первом этапе выстраивания цепи поставок автозапчастей происходит оценка поставщика по следующим критериям: качество продукции, ассортимент и эксклюзивность, уровень цен, отзывы, время присутствия компании на рынке, возможность предоставить учредительные документы, наличие экспортной лицензии…

Более того: перед закупкой товара проверяется код ТН ВЭД и ПЭК определяет список документов на импорт. Если их нет, компания ввозит образцы для проведения испытаний и получения сертификата соответствия. Иными словами, при подобном подходе можно рассчитывать, что к нам не попадут откровенно «левые», некачественные детали.