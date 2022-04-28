Что важно знать, переходя с фирменных тормозных колодок на неоригинал

Для начала заметим, что любому автосборочному предприятию одни только тормозные колодки не нужны. Компания заинтересована в поставке полностью рабочей тормозной системы, которая сразу же отправляется на конвейер. Вот поэтому контракты заключаются с крупнейшими производителями таких систем — с TRW, Brembo, ATE. Их продукция считается оригиналом и на нее наносят логотипы именитых автопроизводителей.

Оригинальные запчасти по умолчанию самые дорогие, так что все больше водителей обращает внимание на неоригинал, и здесь есть масса нюансов. Качество таких запчастей, как правило, не хуже, потому как применяются те же технологии. Например, уже упомянутые колодки TRW, Brembo и ATE идут на вторичный рынок под собственными брендами и стоят дешевле. Но сейчас цены и на такую продукцию полетели вверх, потому многие стали обращать внимание на тех производителей запчастей, которые не на слуху. Также вырос интерес к китайским запчастям.

При покупке расходников обратите внимание на клеймо R90. Оно означает, что продукция соответствует требованиям для вторичного рынка Европы. Такие колодки испытали по трем параметрам: плотность крепления фрикционного материала к несущей пластине, тест на сжимаемость этого материала и испытания по замеру трения. Без такого клейма колодки не допустят к продаже на рынок Старого Света. Значит и нашим гражданам покупать их не стоит.