Что важно знать, переходя с фирменных тормозных колодок на неоригинал

Для начала заметим, что любому автосборочному предприятию одни только тормозные колодки не нужны. Компания заинтересована в поставке полностью рабочей тормозной системы, которая сразу же отправляется на конвейер. Вот поэтому контракты заключаются с крупнейшими производителями таких систем — с TRW, Brembo, ATE. Их продукция считается оригиналом и на нее наносят логотипы именитых автопроизводителей.
Оригинальные запчасти по умолчанию самые дорогие, так что все больше водителей обращает внимание на неоригинал, и здесь есть масса нюансов. Качество таких запчастей, как правило, не хуже, потому как применяются те же технологии. Например, уже упомянутые колодки TRW, Brembo и ATE идут на вторичный рынок под собственными брендами и стоят дешевле. Но сейчас цены и на такую продукцию полетели вверх, потому многие стали обращать внимание на тех производителей запчастей, которые не на слуху. Также вырос интерес к китайским запчастям.
При покупке расходников обратите внимание на клеймо R90. Оно означает, что продукция соответствует требованиям для вторичного рынка Европы. Такие колодки испытали по трем параметрам: плотность крепления фрикционного материала к несущей пластине, тест на сжимаемость этого материала и испытания по замеру трения. Без такого клейма колодки не допустят к продаже на рынок Старого Света. Значит и нашим гражданам покупать их не стоит.
Если клеймо есть — хорошо. Дальше смотрите на номер детали. Как правило, он будет отличаться от оригинального. Здесь может помочь продавец, потому как в крупных автомагазинах есть базы данных запчастей, например TecDoc. В ней можно найти информацию о большинстве неоригинальных расходников и сверить номера оригинала и неоригинала.
А если будете сравнивать старую оригинальную колодку с новой, учтите, что могут быть различия. Изделия могут отличаться окраской или покрытием, которые снижают шум. Вместо металлической антишумной пластины на деталь часто наносят мастику.
Обратите внимание и на состав фрикционного слоя. Он может быть жестким или мягким. Жесткий подойдет тем, кто ездит редко. Суть в том, что от долгого простоя на тормозных дисках образуется коррозия, которую жесткие колодки снимут быстрее. Ведь оксид железа в составе фрикционной части имеет очень высокую твердость — в разы больше твердости чугуна. А вот на мягких колодках от ржавчины могут остаться микроцарапины, которые со временем будут расти, что приведет к повышенному износу расходников.