Как быстро и за копейки избавиться от скрипа в подвеске

Когда твое авто неисправно, это неприятно. А когда его технические проблемы еще и громко звучат во время движения, это еще и где-то как-то даже неудобно перед окружающими. Про акустический дискомфорт самого автовладельца можно и не упоминать: мало найдется любителей ездить на скрипящей и грохочущей машине.

Довольно распространенная проблема такого рода — противный скрип, раздающийся при движении автомобиля, когда кузов хотя бы чуть-чуть покачивается на неровностях и в поворотах даже на самой малой скорости. Проблема, как правило, кроется в подвеске — в сайлентблоках, либо в амортизаторах транспортного средства. В таких случаях мастера автосервиса обычно приговаривают эти детали к отправке в утиль. И если вспомнить, сколько сейчас стоит приобрести два «аморта» (их же меняют парами) даже на бюджетную модель, станет грустно.

Что касается конкретно амортизаторов, то причина издаваемого ими скрипа в большинстве случаев кроется в резиновом пыльнике, в отверстии которого «ходит» шток этого механизма. Копеечная, по сути, деталь. Но со временем она теряет эластичность — «дубеет», выражаясь по-простому. Из-за этого при каждом движении штока вполне работоспособный амортизатор издает противный скрип.