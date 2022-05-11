Как быстро и за копейки избавиться от скрипа в подвеске

фото vor.autoservice-catalog.ru
Скрип в подвеске автомобиля, как правило, крайне раздражает его владельца, намекая на явную техническую неприятность. Однако далеко не всегда для его ликвидации приходится разоряться на приобретении новых деталей. Портал «АвтоВзгляд» рассказывает, как бороться с «громкой» проблемой с помощью более чем бюджетного средства.
Максим Строкер

Когда твое авто неисправно, это неприятно. А когда его технические проблемы еще и громко звучат во время движения, это еще и где-то как-то даже неудобно перед окружающими. Про акустический дискомфорт самого автовладельца можно и не упоминать: мало найдется любителей ездить на скрипящей и грохочущей машине.

Довольно распространенная проблема такого рода — противный скрип, раздающийся при движении автомобиля, когда кузов хотя бы чуть-чуть покачивается на неровностях и в поворотах даже на самой малой скорости. Проблема, как правило, кроется в подвеске — в сайлентблоках, либо в амортизаторах транспортного средства. В таких случаях мастера автосервиса обычно приговаривают эти детали к отправке в утиль. И если вспомнить, сколько сейчас стоит приобрести два «аморта» (их же меняют парами) даже на бюджетную модель, станет грустно.

Что касается конкретно амортизаторов, то причина издаваемого ими скрипа в большинстве случаев кроется в резиновом пыльнике, в отверстии которого «ходит» шток этого механизма. Копеечная, по сути, деталь. Но со временем она теряет эластичность — «дубеет», выражаясь по-простому. Из-за этого при каждом движении штока вполне работоспособный амортизатор издает противный скрип.

фото izap24.ru

В интернете хватает рецептов, как победить эту оказию. Среди них есть советы замочить на некоторое время злосчастную резинку в керосине, моторном масле и даже нашатырном спирте. Практика показывает, что эти методы не сильно помогают и, к тому же, подразумевают трудоемкую операцию демонтажа амортизаторной стойки. На самом деле все решается куда проще. Берем крошку или стружку обычного хозяйственного мыла, разводим ее в воде до консистенции густой сметаны и заряжаем в обычный медицинский шприц — 10-и, а лучше 20-кубовый.

Поддомкрачиваем машину так, чтобы колесо повисло в воздухе, а шток амортизатора максимально выдвинулся. И обрабатываем из шприца место его сопряжения с резиновым пыльником. Вода очень быстро высыхает, а мыло остается там и превращается в прекрасную «смазку», ликвидирующую скрип на корню. Личный опыт автовладельцев подтверждает, что после этого амортизатор бесшумно работает годами без каких-либо нареканий.

Аналогичную процедуру можно произвести и с вполне еще нормальным, но скрипящим сайлентблоком в подвеске. Но в этом случае без его временного демонтажа все-таки не обойтись. В обоих случаях вместо мыла можно использовать парафин от свечи, растворив его в небольшом объеме уайт-спирита или бензина/дизтоплива.

ПОДПИШИТЕСЬ НА ЭКСКЛЮЗИВНЫЕ МАТЕРИАЛЫ

ПОРТАЛА «АВТОВЗГЛЯД» В TELEGRAM

ремонт, запчасти
11 мая 2022
237