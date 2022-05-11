Как быстро и за копейки избавиться от скрипа в подвеске

Когда твое авто неисправно, это неприятно. А когда его технические проблемы еще и громко звучат во время движения, это еще и где-то как-то даже неудобно перед окружающими. Про акустический дискомфорт самого автовладельца можно и не упоминать: мало найдется любителей ездить на скрипящей и грохочущей машине.
Довольно распространенная проблема такого рода — противный скрип, раздающийся при движении автомобиля, когда кузов хотя бы чуть-чуть покачивается на неровностях и в поворотах даже на самой малой скорости. Проблема, как правило, кроется в подвеске — в сайлентблоках, либо в амортизаторах транспортного средства. В таких случаях мастера автосервиса обычно приговаривают эти детали к отправке в утиль. И если вспомнить, сколько сейчас стоит приобрести два «аморта» (их же меняют парами) даже на бюджетную модель, станет грустно.
Что касается конкретно амортизаторов, то причина издаваемого ими скрипа в большинстве случаев кроется в резиновом пыльнике, в отверстии которого «ходит» шток этого механизма. Копеечная, по сути, деталь. Но со временем она теряет эластичность — «дубеет», выражаясь по-простому. Из-за этого при каждом движении штока вполне работоспособный амортизатор издает противный скрип.
В интернете хватает рецептов, как победить эту оказию. Среди них есть советы замочить на некоторое время злосчастную резинку в керосине, моторном масле и даже нашатырном спирте. Практика показывает, что эти методы не сильно помогают и, к тому же, подразумевают трудоемкую операцию демонтажа амортизаторной стойки. На самом деле все решается куда проще. Берем крошку или стружку обычного хозяйственного мыла, разводим ее в воде до консистенции густой сметаны и заряжаем в обычный медицинский шприц — 10-и, а лучше 20-кубовый.
Поддомкрачиваем машину так, чтобы колесо повисло в воздухе, а шток амортизатора максимально выдвинулся. И обрабатываем из шприца место его сопряжения с резиновым пыльником. Вода очень быстро высыхает, а мыло остается там и превращается в прекрасную «смазку», ликвидирующую скрип на корню. Личный опыт автовладельцев подтверждает, что после этого амортизатор бесшумно работает годами без каких-либо нареканий.
Аналогичную процедуру можно произвести и с вполне еще нормальным, но скрипящим сайлентблоком в подвеске. Но в этом случае без его временного демонтажа все-таки не обойтись. В обоих случаях вместо мыла можно использовать парафин от свечи, растворив его в небольшом объеме уайт-спирита или бензина/дизтоплива.
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