Как профессиональные водители умудряются подкачивать колеса один раз в сезон

Зимой лежит — спускает, летом стоит — спускает. Правильный ответ на загадку — шина, которую сколько ни монтируй и ни герметизируй, всегда нужно проверять. Хотя бы раз в неделю, даже если стоят многомудрые датчики и прочие хитрые изобретения прогресса. Вот и выделяй в погожий день время и место, чтобы погулять вокруг машины с насосом — а иначе появится «норов» на скорости, повышенный расход топлива и неравномерный износ резины. Кто виноват и что делать?

Виноват в большинстве случаев не шиномонтажник, и даже не шина, а ниппель. Вернее — резиновый вентиль, вечно страдающий от контакта с бордюрами и ветками на бездорожье, плохо переносящий соляной реагент, вылитый на дорогу зимой и совсем не готовый, как оказывается, к перегрузам. Забил багажник стройматериалом от души — весна, дача, беседка с верандой ждут — а потом меняй разом оба «соска». То раздует, то пропускать начнут. Да мало ли что.

Более того, вентили очень часто деформируются и лопаются, например, от перегрева, да и скорости, говорят, они не любят. Особенно если стрелка спидометра «бывает» за отметкой в 120 км/ч. А ведь в России сегодня есть дороги, позволяющие «притопить»! Верный выход — ежегодная диагностика и замена, но и этот подход не дает гарантий. Можно и дальше изобретать велосипед, но гораздо проще обратиться к опыту товарищей по дороге — водителей грузовиков и фур.