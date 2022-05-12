Как профессиональные водители умудряются подкачивать колеса один раз в сезон

Зимой лежит — спускает, летом стоит — спускает. Правильный ответ на загадку — шина, которую сколько ни монтируй и ни герметизируй, всегда нужно проверять. Хотя бы раз в неделю, даже если стоят многомудрые датчики и прочие хитрые изобретения прогресса. Вот и выделяй в погожий день время и место, чтобы погулять вокруг машины с насосом — а иначе появится «норов» на скорости, повышенный расход топлива и неравномерный износ резины. Кто виноват и что делать?
Виноват в большинстве случаев не шиномонтажник, и даже не шина, а ниппель. Вернее — резиновый вентиль, вечно страдающий от контакта с бордюрами и ветками на бездорожье, плохо переносящий соляной реагент, вылитый на дорогу зимой и совсем не готовый, как оказывается, к перегрузам. Забил багажник стройматериалом от души — весна, дача, беседка с верандой ждут — а потом меняй разом оба «соска». То раздует, то пропускать начнут. Да мало ли что.
Более того, вентили очень часто деформируются и лопаются, например, от перегрева, да и скорости, говорят, они не любят. Особенно если стрелка спидометра «бывает» за отметкой в 120 км/ч. А ведь в России сегодня есть дороги, позволяющие «притопить»! Верный выход — ежегодная диагностика и замена, но и этот подход не дает гарантий. Можно и дальше изобретать велосипед, но гораздо проще обратиться к опыту товарищей по дороге — водителей грузовиков и фур.
Они давным-давно знают ответ на такой вопрос и ни от кого его скрывать не планируют: на всех грузовиках стоят железные вентили — куда более крепкие, стойкие и долгоиграющие. Ставь да мотай сотни тысяч под тяжелым грузом — сноса нет. Появились качественные металлические вентили и на легковые автомобили: стоят дороже классических резиновых, но и служат в разы больше.
Кстати, в стоимость стоит включать и монтаж/демонтаж, которой неразрывно связаны с шиномнтажом. А этот факт уже меняет «коленкор»: непредусмотренный заезд в мастерскую для замены «поплывшего» резинового ниппеля выудит из кошелька совсем не лишние 2000—3000 «деревянных», а с железными подобных трат не предвидится. Сэкономленные нервные клетки — бонусом.
Единственная разница в эксплуатации — необходимость регулярной, по меньшей мере раз в сезон, смазки железного вентиля, дабы он легко разбирался и не доставлял вообще никаких проблем. Кстати, мистер Форд говорил, что 80% внешнего вида автомобиля дают колеса: так вот металлические вентили — это не только очень надежно, но и красиво!
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