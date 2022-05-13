Каким автомобилям противопоказаны маловязкие масла

Для начала разберемся, какие масла можно назвать маловязкими. Для этого обычно смотрят на классификацию SAE. Она самая распространенная и большинство водителей могут ориентироваться именно по ней. Так, продукцию с индексами 0W16, 0W20, 0W30 относят к маловязким, а 5W40 или 5W50 можно отнести к полновязким.

С маслом 5W30 сложнее. У разных производителей оно может быть как маловязким, так и полновязким. Поэтому смотрим на еще один показатель — HTHS. В переводе это «высокотемпературная вязкость при высокой скорости сдвига», измеряемая в миллипаскалях в секунду (мПа/с). Так вот, если этот показатель меньше 3,5 мПа/с, то такое масло называют маловязки. Если больше, то полновязким.

Плюс маловязких масел в том, что они позволяют экономить топливо и уменьшает износ двигателя. Напомним, что у современных моторов зазоры между деталями маленькие, и такая смазка может быстрее поступать во все участки двигателя и надежно защищать трущиеся поверхности от износа. Что снижает потери на трение и повышает энергосбережение. Высоковязким маслам подобное не под силу.