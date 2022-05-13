Каким автомобилям противопоказаны маловязкие масла

Для начала разберемся, какие масла можно назвать маловязкими. Для этого обычно смотрят на классификацию SAE. Она самая распространенная и большинство водителей могут ориентироваться именно по ней. Так, продукцию с индексами 0W16, 0W20, 0W30 относят к маловязким, а 5W40 или 5W50 можно отнести к полновязким.
С маслом 5W30 сложнее. У разных производителей оно может быть как маловязким, так и полновязким. Поэтому смотрим на еще один показатель — HTHS. В переводе это «высокотемпературная вязкость при высокой скорости сдвига», измеряемая в миллипаскалях в секунду (мПа/с). Так вот, если этот показатель меньше 3,5 мПа/с, то такое масло называют маловязки. Если больше, то полновязким.
Плюс маловязких масел в том, что они позволяют экономить топливо и уменьшает износ двигателя. Напомним, что у современных моторов зазоры между деталями маленькие, и такая смазка может быстрее поступать во все участки двигателя и надежно защищать трущиеся поверхности от износа. Что снижает потери на трение и повышает энергосбережение. Высоковязким маслам подобное не под силу.
Но если мы берем старый мотор, то получается все наоборот. Маловязкие масла в таком агрегате не могут создать достаточно прочную пленку между трущимися парами, что приводит к задирам в цилиндрах и капремонту. Поэтому если автомобиль, в который вы собираетесь заливать свежее масло, выпущен в 2000 году или раньше, то о маловязких маслах лучше забыть. То же самое касается автомобилей экологического класса «Евро−3» и ниже.
Также маловязкие масла противопоказаны для двигателей с большими пробегами. Здесь оговоримся, что пробег — усредненное значение и его лучше считать не по километрам, а по моточасам. Ведь, скажем, 50 000 км в городской эксплуатации могут «измотать» мотор также, как 100 000 км при движении за городом. Ведь нагрузки на трассе куда меньше.
Наконец, в конструктивно старых моторах, которые выпускают до сих пор, тоже не рекомендуем заливать такое масло. В качестве примера приведем нижневальный Small-Block от Chevrolet. Этим движкам уже больше 50 лет, но их до сих пор можно встретить на разных моделях. Поэтому залив маловязкое масло, никакой экономии топлива автовладелец не получит. Все потому, что двигатель на такую смазку просто не рассчитан.
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