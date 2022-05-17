К чему приведет попытка прочистить мотор ездой на высоких оборотах

Движение на повышенных оборотах действительно полезно для двигателя. Вибрации заставляют клапаны вращаться, благодаря чему снижается вероятность их неравномерного износа. Растет и количество выхлопных газов. Они прочищают систему наддува и перепускной клапан, а ведь они загрязняются, если водитель любит экономить топливо и не нагружает турбину. Езда на 4000 об/мин примерно в течение часа максимально поднимает температуру турбины и сбивает отложения. Но не все так просто.
При подобной поездке «на дальняк» на высоких оборотах возрастает риск поломки вариатора. Дело в том, что такая трансмиссия не любит длительных высоких нагрузок, так как в этом случае рабочая жидкость не остывает и возрастает вероятность перегрева трансмиссии. Иначе говоря, мотор-то вы прочистите, а вот вариатор приговорите к ремонту.
Не стоит перед такими «прохватами» экономить на топливе, ведь это тоже может кончиться плачевно. Если залить в бак «бодягу», мол, для экономии, то грязь, которая попадет в бак, очень быстро забьет сетку топливного насоса. В лучшем случае двигатель резко потеряет тягу, а в худшем просто заглохнет, потому как топливный насос уже не сможет эффективно прокачивать топливо. Придется снимать насос, чистить сетку топливоприемника и бак. А это долго, да и в полевых условиях не каждый справится с такой работой.
Наконец, если автомобиль долго стоял, не рекомендуем сразу давать ему высокую нагрузку. Дело в том, что в моторном масле за время стоянки скапливается конденсат. Смазка становится похожа на эмульсию, которая при резкой нагрузке и росте температуры вскипает с образованием газовых пузырьков. Это приводит к локальным перегревам силового агрегата и снижению его ресурса. Поэтому дайте мотору сначала поработать, поездите по городу и только после этого можно отправляться в многочасовую поездку. так вы действительно прочистите мотор и убережете его от проблем в будущем.
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