К чему приведет попытка прочистить мотор ездой на высоких оборотах

Не стоит перед такими «прохватами» экономить на топливе, ведь это тоже может кончиться плачевно. Если залить в бак «бодягу», мол, для экономии, то грязь, которая попадет в бак, очень быстро забьет сетку топливного насоса. В лучшем случае двигатель резко потеряет тягу, а в худшем просто заглохнет, потому как топливный насос уже не сможет эффективно прокачивать топливо. Придется снимать насос, чистить сетку топливоприемника и бак. А это долго, да и в полевых условиях не каждый справится с такой работой.

Наконец, если автомобиль долго стоял, не рекомендуем сразу давать ему высокую нагрузку. Дело в том, что в моторном масле за время стоянки скапливается конденсат. Смазка становится похожа на эмульсию, которая при резкой нагрузке и росте температуры вскипает с образованием газовых пузырьков. Это приводит к локальным перегревам силового агрегата и снижению его ресурса. Поэтому дайте мотору сначала поработать, поездите по городу и только после этого можно отправляться в многочасовую поездку. так вы действительно прочистите мотор и убережете его от проблем в будущем.

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