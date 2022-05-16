Почему российские автовладельцы поголовно столкнутся с проблемами ГРМ

В России большинство автопарка составляют подержанные автомобили, которым нужно все больше запчастей для обслуживания и ремонта. Но с их доставкой начались проблемы, ведь доля импортных запчастей сейчас составляет больше половины.

Интересно, что около 60% из них приходится на Китай. В Поднебесной уже сейчас работают более 8 000 заводов по производству автокомпонентов, при этом ассортимент продукции очень широк. А вот на долю европейских производителей приходится порядка 40%. Здесь основные поставщики — это Bosch, SWAG и VAG (Volkswagen Group). Доля американских, канадских и японских деталей невелика.

Сейчас получается ситуация, что китайские запчасти достать можно, а вот с европейскими возникли сложности. Причем речь идет про особо важные детали: такие, как комплекты ГРМ, системы ABS, электроника, водяные помпы.