Почему российские автовладельцы поголовно столкнутся с проблемами ГРМ

В России большинство автопарка составляют подержанные автомобили, которым нужно все больше запчастей для обслуживания и ремонта. Но с их доставкой начались проблемы, ведь доля импортных запчастей сейчас составляет больше половины.
Интересно, что около 60% из них приходится на Китай. В Поднебесной уже сейчас работают более 8 000 заводов по производству автокомпонентов, при этом ассортимент продукции очень широк. А вот на долю европейских производителей приходится порядка 40%. Здесь основные поставщики — это Bosch, SWAG и VAG (Volkswagen Group). Доля американских, канадских и японских деталей невелика.
Сейчас получается ситуация, что китайские запчасти достать можно, а вот с европейскими возникли сложности. Причем речь идет про особо важные детали: такие, как комплекты ГРМ, системы ABS, электроника, водяные помпы.
С трудностями уже столкнулись владельцы премиальных марок, вроде Audi, BMW, Bentley, Mercedes-Benz и Volkswagen. Двигатели этих машин сложны по конструкции, и туда не всегда можно установить азиатский аналог. Более того, иногда это похоже на «русскую рулетку». Интернет пестрит историями, когда при прикладывании неоригинального ремня к шестерне мотора Audi A3 сразу видно, что «зубы» у расходника неправильной формы, из-за чего он не заполняет полость шестерни, да и сам ремень люфтит. При попытке завести мотор такая деталь может и соскочить, что приведет к непредсказуемым последствиям.
Проблемы есть и у владельцев Mazda 6. Сложность в том, что, заказав китайский комплект ГРМ, можно серьезно обмануться. Цепь-то мастера поставят, а вот так называемый «башмак» может не подойти по форме отливки и по толщине. Тому, кто купил такой комплект, не позавидуешь. Ведь мотор уже разобрали и приготовились ремонтировать, а запчасти, подходящие по каталогу, в реальности оказываются иными.
Впрочем, есть надежда, что поставки из Европы все же наладят через Турцию и Грузию. Но это, как не трудно догадаться, приведет к повышению цен, ведь вырастут затраты на логистику.
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