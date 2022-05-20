Что нужно возить в багажнике для пуска мотора, если он заглохнет

Ситуация с автозапчастями по-прежнему сложная. Но даже при таком раскладе многие автомобилисты не готовы пренебречь комфортом, и отказаться от поездки в отпуск на собственном автомобиле. Ну а раз так, то лучше заранее озаботиться, найти, купить и положить эти запчасти в багажник, чтобы иметь возможность хотя бы завести свой автомобиль. Особенно если он перешел из разряда новых в уверенное «бэу».

Сразу оговоримся, что речь пойдет не о всем подкапотном пространстве, а о запчастях, неисправность которых поддается легкой и самостоятельной диагностики, и случись чего их также легко можно поменять. К тому же, ценник на них не сильно высок. Впрочем, все индивидуально.

Итак, имея в запасе набор свечей, грех не положить к ним катушку зажигания. Случается так, что в дороге одна из них может отказаться работать. В результате один из цилиндров перестанет работать, что приведет не стабильной работе двигателя. Чего говорить о том, чтобы на таком двигателе продолжать движение. В общем, не думаем, докладываем.

Если модуль зажигания в вашем автомобиле единый, то это усложняет жизнь ровно на его высокую стоимость в сравнении с одной катушкой. Но вычеркивать его из списка обязательных не стоит — машина с неисправным модулем попросту не заведется. А значит, кладем. Но делаем это с умом, взяв, например, такой же, но бывший в употреблении. Найти вполне себе рабочий вариант еще как можно. Вот вам и первая экономия, и поддержка работоспособности двигателя одновременно.