Как ГИБДД штрафует на 5000 рублей за скорость меньше 50 км в час

Случай самый, что ни на есть — с пылу с жару. «Правонарушение» обнаружила 17 мая полицейская камера автоматической фиксации, установленная в городе Клинцы Брянской области близ села Займище в переулке Калинина, 1. Это если верить письменам на фото нарушения, прикрепленном к протоколу №18810532220518018055, хранящемуся на портале госуслуг. И все бы ничего, если не пытаться соотнести изображение на нем с прочими данными. Ясно видно, что машина Mitsubishi Lancer едет по правой стороне двухполосной дороги со сплошной разметкой по осевой линии.

Из подписи к полицейскому фото следует, что легковушка держит путь со скоростью 48 км/ч при разрешенных в этом месте 40 км/ч. То есть превышает, но в пределах «нештрафуемых» 20 км/ч: придраться тут, в общем-то, не к чему. Но это для нормального человека, знакомого с ПДД.

А вот в брянском ЦАФАП ГИБДД решили, что водитель Lancer — злостный нарушитель! И оформили в отношении его владельца штраф в размере 5000 рублей! Но узнать точно, по какой статье КоАП оказалось невозможно: сервис по проверке штрафов на официальном сайте ГИБДД России в очередной раз позорно не работает. Впрочем, в те редкие случаи, когда он все-таки оживает, проверка выдает, что штрафов не обнаружено. А пресловутый портал госуслуг говорит обратное, пусть и без публикации текста постановления. Поддерживают его и другие сервисы проверки штрафов, включая банковские, вроде «Сбера» и «Альфы».

Напомним, что пятитысячное взыскание «с камеры» водителю легковушки грозит в случае выезда на полосу встречного движения (через сплошную осевую) или за превышение скорости более, чем на 80 км/ч свыше разрешенной. Чего, как мы видим, быть не может. Вариант штрафа за какое-нибудь повторное нарушение ПДД в данном случае рассматривать тоже нельзя. Хотя бы потому, что при этом невозможно было бы оплатить штраф со скидкой в 50%. А портал госуслуг в данном случае такую возможность предоставляет.