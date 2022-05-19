Как ГИБДД штрафует на 5000 рублей за скорость меньше 50 км в час

Случай самый, что ни на есть — с пылу с жару. «Правонарушение» обнаружила 17 мая полицейская камера автоматической фиксации, установленная в городе Клинцы Брянской области близ села Займище в переулке Калинина, 1. Это если верить письменам на фото нарушения, прикрепленном к протоколу №18810532220518018055, хранящемуся на портале госуслуг. И все бы ничего, если не пытаться соотнести изображение на нем с прочими данными. Ясно видно, что машина Mitsubishi Lancer едет по правой стороне двухполосной дороги со сплошной разметкой по осевой линии.
Из подписи к полицейскому фото следует, что легковушка держит путь со скоростью 48 км/ч при разрешенных в этом месте 40 км/ч. То есть превышает, но в пределах «нештрафуемых» 20 км/ч: придраться тут, в общем-то, не к чему. Но это для нормального человека, знакомого с ПДД.
А вот в брянском ЦАФАП ГИБДД решили, что водитель Lancer — злостный нарушитель! И оформили в отношении его владельца штраф в размере 5000 рублей! Но узнать точно, по какой статье КоАП оказалось невозможно: сервис по проверке штрафов на официальном сайте ГИБДД России в очередной раз позорно не работает. Впрочем, в те редкие случаи, когда он все-таки оживает, проверка выдает, что штрафов не обнаружено. А пресловутый портал госуслуг говорит обратное, пусть и без публикации текста постановления. Поддерживают его и другие сервисы проверки штрафов, включая банковские, вроде «Сбера» и «Альфы».
Напомним, что пятитысячное взыскание «с камеры» водителю легковушки грозит в случае выезда на полосу встречного движения (через сплошную осевую) или за превышение скорости более, чем на 80 км/ч свыше разрешенной. Чего, как мы видим, быть не может. Вариант штрафа за какое-нибудь повторное нарушение ПДД в данном случае рассматривать тоже нельзя. Хотя бы потому, что при этом невозможно было бы оплатить штраф со скидкой в 50%. А портал госуслуг в данном случае такую возможность предоставляет.
Единственная версия правонарушения, которую хотя и совсем «по беспределу», но можно притянуть за уши к запечатленной в «письме счастья» ситуации, связан с госномером машины. Дело в том, что у злосчастного Lancer передний номерной знак установлен не по оси машины, а слева по ходу ее движения. Впрочем, это допускается ГОСТами. Но они требуют, чтобы он стоял строго перпендикулярно продольной оси авто с отклонением не более 3º. Возможно, «брянский глаз-алмаз» из ГИБДД усмотрел (по фото!) отклонение большее, чем на 3º. Например — аж на целых 5º! И вкатил за это водителю 5000 рублей штрафа по ч. 2 ст. 12.2 КоАП. Вот только не очень понятно, почему водителю «Лансера» не присылают за это штрафы другие камеры фиксации нарушений ПДД. Да и вышеупомянутое «око» видит эту машину регулярно, так как она ездит по этой дороге практически каждый день. Но наказать решили лишь единожды…
Похоже, плевать ГИБДД, что место для регистрационного знака у Lancer 10-го поколения в модификаицях RalliArt и Evolution предусмотрено с завода и полностью соответствует нашему ГОСТу. И что по России спокойно бегают тысячи таких авто. Противозаконный штраф? Да! Но на подобные глупости правоведы в погонах обычно отмахиваются коронной фразой: что-то не нравится — можете обжаловать.
Но фокус в том, что обжаловать этот абсолютно беззаконный штраф не представляется возможным! В личном кабинете водителя на портале госуслуг русским по белому написано: «обжалование невозможно». Зато кнопка «оплатить» штраф кликабельна еще как! Такой вот чудный государственный «бизнес». Главное теперь, чтобы этот «стартап» брянской ГИБДД массово не подхватили их коллеги и в других регионах России.
ПОДПИШИТЕСЬ НА ЭКСКЛЮЗИВНЫЕ МАТЕРИАЛЫ
ПОРТАЛА «АВТОВЗГЛЯД» В TELEGRAM