5 мест в автомобиле, которые обязательно необходимо почистить перед мойкой

Фото из открытых источников
С наступлением тепла водители начинают готовить свои автомобили к лету. Кроме плановой замены масла и фильтров автомобили моют и полируют. Однако к «водным процедурам» машину нужно подготовить, иначе могут случиться неприятности. О том, почему это надо сделать и на что обратить внимание, рассказывает портал «АвтоВзгляд».
Виктор Васильев

Для начала нужно осмотреть дренажные отверстия кузова, ведь там за осень и зиму скапливается грязь. Бывает, что листва так забивает сливные каналы, что через них уже с трудом проходит вода, а иногда даже застаивается, образуя локальное болото. Из-за этого, в худшем случае, вода может попасть в салон. То есть после мойки можно обнаружить, что обивка пола в салоне вся мокрая. А машина-то во время «мойдодыра» была закрыта! Придется снимать обивку и просуживать пол, иначе есть риск появления коррозии или даже короткого замыкания в проводке.

Кстати, автомобильный люк в крыше также снабжен дренажем. В случае, если это отверстие забьется грязью, то вода потечет на голову водителю. Так что будьте внимательны.

Проверяйте сливы и в моторном отсеке. Они расположены в его задней части, под нижним краем лобового стекла или под вентиляционной решеткой. В последнем случае придется снимать пластиковый кожух. Работа непростая, но ее надо сделать, иначе могут быть проблемы. Из-за забитых сливов вода попадет через воздушный фильтр в систему кондиционирования. Это может привести к поломке дорогого испарителя. А еще в системе начнут размножаться бактерии, которые станут проникать в салон. Это можно понять по прелому и затхлому запаху при включении «климатика».

Фото из открытых источников

Обратите внимание, что твориться под ручками дверей. Эти места сильно пескоструятся, при этом водители даже не думают их чистить. После мойки их лишь кое-как протирают сухой тряпкой, а грязь полностью не удаляют. В результате в месте сочленения двери и пластиковой ручки постепенно появляются глубокие царапины, в которых возникают небольшие очаги коррозии. Если их вовремя не заметить, ржа начнет расползаться, портя товарный вид машины.

Еще одно место, которое игнорируют даже бывалые рулевые — небольшое отверстие под крышкой заправочной горловины топливного бака. Оно служит как для отвода воды, которая попала под лючок, так и для удаления остатков топлива, после извлечения заправочного пистолета из горловины. Если это отверстие забилось, есть риск попадания воды в бак. Летом она мешать не будет. Но вот осенью, когда ударят первые морозы, могут быть проблемы. Жидкость попадет в топливную магистраль и замерзнет. В результате начнутся проблемы с запуском мотора. Так что воду в бак лучше не пускать.

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30 мая 2022
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