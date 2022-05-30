5 мест в автомобиле, которые обязательно необходимо почистить перед мойкой

Для начала нужно осмотреть дренажные отверстия кузова, ведь там за осень и зиму скапливается грязь. Бывает, что листва так забивает сливные каналы, что через них уже с трудом проходит вода, а иногда даже застаивается, образуя локальное болото. Из-за этого, в худшем случае, вода может попасть в салон. То есть после мойки можно обнаружить, что обивка пола в салоне вся мокрая. А машина-то во время «мойдодыра» была закрыта! Придется снимать обивку и просуживать пол, иначе есть риск появления коррозии или даже короткого замыкания в проводке.
Кстати, автомобильный люк в крыше также снабжен дренажем. В случае, если это отверстие забьется грязью, то вода потечет на голову водителю. Так что будьте внимательны.
Проверяйте сливы и в моторном отсеке. Они расположены в его задней части, под нижним краем лобового стекла или под вентиляционной решеткой. В последнем случае придется снимать пластиковый кожух. Работа непростая, но ее надо сделать, иначе могут быть проблемы. Из-за забитых сливов вода попадет через воздушный фильтр в систему кондиционирования. Это может привести к поломке дорогого испарителя. А еще в системе начнут размножаться бактерии, которые станут проникать в салон. Это можно понять по прелому и затхлому запаху при включении «климатика».
Обратите внимание, что твориться под ручками дверей. Эти места сильно пескоструятся, при этом водители даже не думают их чистить. После мойки их лишь кое-как протирают сухой тряпкой, а грязь полностью не удаляют. В результате в месте сочленения двери и пластиковой ручки постепенно появляются глубокие царапины, в которых возникают небольшие очаги коррозии. Если их вовремя не заметить, ржа начнет расползаться, портя товарный вид машины.
Еще одно место, которое игнорируют даже бывалые рулевые — небольшое отверстие под крышкой заправочной горловины топливного бака. Оно служит как для отвода воды, которая попала под лючок, так и для удаления остатков топлива, после извлечения заправочного пистолета из горловины. Если это отверстие забилось, есть риск попадания воды в бак. Летом она мешать не будет. Но вот осенью, когда ударят первые морозы, могут быть проблемы. Жидкость попадет в топливную магистраль и замерзнет. В результате начнутся проблемы с запуском мотора. Так что воду в бак лучше не пускать.
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