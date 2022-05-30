5 мест в автомобиле, которые обязательно необходимо почистить перед мойкой

Для начала нужно осмотреть дренажные отверстия кузова, ведь там за осень и зиму скапливается грязь. Бывает, что листва так забивает сливные каналы, что через них уже с трудом проходит вода, а иногда даже застаивается, образуя локальное болото. Из-за этого, в худшем случае, вода может попасть в салон. То есть после мойки можно обнаружить, что обивка пола в салоне вся мокрая. А машина-то во время «мойдодыра» была закрыта! Придется снимать обивку и просуживать пол, иначе есть риск появления коррозии или даже короткого замыкания в проводке.

Кстати, автомобильный люк в крыше также снабжен дренажем. В случае, если это отверстие забьется грязью, то вода потечет на голову водителю. Так что будьте внимательны.

Проверяйте сливы и в моторном отсеке. Они расположены в его задней части, под нижним краем лобового стекла или под вентиляционной решеткой. В последнем случае придется снимать пластиковый кожух. Работа непростая, но ее надо сделать, иначе могут быть проблемы. Из-за забитых сливов вода попадет через воздушный фильтр в систему кондиционирования. Это может привести к поломке дорогого испарителя. А еще в системе начнут размножаться бактерии, которые станут проникать в салон. Это можно понять по прелому и затхлому запаху при включении «климатика».