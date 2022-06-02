5 популярных в России кроссоверов с самыми неубиваемыми моторами

Турбомоторы отметаем сразу, так как они требовательны к обслуживанию, а ремонтировать их сложно и дорого. «Дизели» тоже капризны. Поэтому основное внимание уделяем бензиновым атмосферным моторам. Так уж получилось, что с ними можно часто встретить японские и французские машины.
Начнем с бестселлера — Renault Duster. Здесь мы затронем сразу два поколения этого кроссовера, ведь «второй Дастер» уже вовсю торгуется на вторичке. В гамме силовых агрегатов двух поколений модели присутствует надежный «атмосферник» объемом 1,6 литра и мощностью 114 л. с. Ветерана с индексом H4M выпускают с 2004 года. Он спокойно «ходит» около 300 000 км. Единственная проблема — масложор, который проявляется после 120 000 км. Кстати, кроме «Дастера» этот мотор можно встретить и на его родственниках — Renault Kaptur и Nissan Terrano.
Среди японцев выделим Mitsubishi Outlander с 2-литровым 150-сильным мотором 4В11. Двигатель неприхотлив, без проблем «переваривает» 92-й бензин, а еще его можно спокойно «капиталить». Ремонтные размеры это позволяют. Ресурс у него примерно такой же, как и у «француза» — 300 000 км. При этом столько же может выдержать цепь ГРМ.
У кроссовера Toyota RAV4 выделим 2-литровый агрегат с индексом M20A-FKS отдачей 149 л. с. К нему не возникало столько вопросов, как к другому «атмосфернику» объемом 2,5 л с индексом A25A-FKS. Кроме того, у агрегата отличные динамические характеристики, а еще он экономичен.
Mazda давно делает ставку на атмосферные моторы и она работает, во всяком случае, если мы берем такой популярный кроссовер, как CX−5. Второе поколение автомобиля сохранило двигатели объемом 2 и 2,5 литра линейки Skyactiv. Все неприятности с ним, похоже, кончились. Сегодня движки относят к числу самых надежных. Однако сложная конструкция требует профессионального ремонта, а высокая степень сжатия — качественного топлива. Значит — никакого 92-го бензина!
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