5 популярных в России кроссоверов с самыми неубиваемыми моторами

Турбомоторы отметаем сразу, так как они требовательны к обслуживанию, а ремонтировать их сложно и дорого. «Дизели» тоже капризны. Поэтому основное внимание уделяем бензиновым атмосферным моторам. Так уж получилось, что с ними можно часто встретить японские и французские машины.

Начнем с бестселлера — Renault Duster. Здесь мы затронем сразу два поколения этого кроссовера, ведь «второй Дастер» уже вовсю торгуется на вторичке. В гамме силовых агрегатов двух поколений модели присутствует надежный «атмосферник» объемом 1,6 литра и мощностью 114 л. с. Ветерана с индексом H4M выпускают с 2004 года. Он спокойно «ходит» около 300 000 км. Единственная проблема — масложор, который проявляется после 120 000 км. Кстати, кроме «Дастера» этот мотор можно встретить и на его родственниках — Renault Kaptur и Nissan Terrano.