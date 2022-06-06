Ждать беды: почему вентилятор охлаждения мотора работает, когда двигатель выключен

Обычно автолюбители пугаются, когда вентилятор охлаждения, или «карлсон», как его еще прозвали, вдруг перестает работать. Это действительно опасно, ведь тогда в пробке мотор может перегреться. Но что делать в ситуации, если охладитель молотит не переставая, даже когда мотор уже давно заглушен.

Одной из причин может быть поломка датчика давления фреона в системе кондиционирования, либо утечка хладагента. В этих случаях система «видит», что радиатор кондиционера перегревается, вот и пытается охладить его, включая вентилятор. Примером здесь могут служить неполадки в автомобиле Opel Astra H.

Сильная утечка фреона приводит к тому, что вентилятор станет работать даже, когда мотор выключен и машина поставлена на сигнализацию. Он закончит трудиться через 5—10 минут. Примерно столько требуется, чтобы охладить радиатор «кондея». В этом случае водителю нужно отправляться в сервис для диагностики электронного блока управления и проверки системы кондиционирования. Скорее всего, ее придется заправлять фреоном, либо ремонтировать.