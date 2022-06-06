Ждать беды: почему вентилятор охлаждения мотора работает, когда двигатель выключен

Обычно автолюбители пугаются, когда вентилятор охлаждения, или «карлсон», как его еще прозвали, вдруг перестает работать. Это действительно опасно, ведь тогда в пробке мотор может перегреться. Но что делать в ситуации, если охладитель молотит не переставая, даже когда мотор уже давно заглушен.
Одной из причин может быть поломка датчика давления фреона в системе кондиционирования, либо утечка хладагента. В этих случаях система «видит», что радиатор кондиционера перегревается, вот и пытается охладить его, включая вентилятор. Примером здесь могут служить неполадки в автомобиле Opel Astra H.
Сильная утечка фреона приводит к тому, что вентилятор станет работать даже, когда мотор выключен и машина поставлена на сигнализацию. Он закончит трудиться через 5—10 минут. Примерно столько требуется, чтобы охладить радиатор «кондея». В этом случае водителю нужно отправляться в сервис для диагностики электронного блока управления и проверки системы кондиционирования. Скорее всего, ее придется заправлять фреоном, либо ремонтировать.
В ряде случаев «карлсон» начинает работать сразу, как только включили «кондей». Это также ненормально и указывает на забитый грязью радиатор, либо на критическую утечку фреона.
Низкая эффективность системы охлаждения может быть связана и с утечкой антифриза, а также неисправным термостатом или разгерметизацией расширительного бачка. При таких ситуациях вентилятор может работать долго, либо часто включаться.
Наконец, проблемы могут появиться и из-за различных «глюков» электронного блока управления двигателем. Например, после чип-тюнинга или когда внутрь попала влага. Яркий пример — Chevrolet Cruze. Под его капотом блок управления двигателем расположен рядом с трубкой подогрева дроссельной заслонки. Если трубка рвется, то антифриз попадает внутрь блока, что и вызывает неполадки.
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