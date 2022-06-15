Как не дать мотору «умереть», меняя родное масло на аналог

Переход с импортного масла именитого бренда на отечественный аналог, либо на продукт, который привезли из Азии, чреват проблемами для мотора. Особенно это касается современных двигателей, скажем, оппозитных или малообъемных агрегатов, либо тех, которые оснащены системой наддува. Разберемся, как избежать неприятностей.
Обычно после замены родной смазки на аналог сюрпризы возникают через какое-то время, но всегда внезапно. На панели приборов загорается контрольная лампа давления масла, после чего нужно остановиться и выключить мотор, иначе проблем будет еще больше. Почему же упало давление?
Перед заменой смазки хорошо бы промыть двигатель, дабы очистить масляные каналы. Эту процедуру раньше делали часто, но потом забыли. Теперь придется вспоминать заново.
Дело в том, что у так называемого аналога иной состав присадок, которые могут действовать не столь эффективно, как присадки в составе брендового продукта. В результате в моторе получаются разрывы масляной пленки, от чего страдает весь агрегат. Особенно явно это видно на коленвале и шатунных вкладышах. На поверхностях вкладышей появляются следы сильного износа, а в худшем случае детали могут и вовсе разрушиться. Что касается коневала, то на нем образуются задиры. В сумме перечисленные проблемы могут привести к клину мотора прямо в движении.
Дальше внимательно изучаем канистру смазки, которую собираемся покупать и заливать в мотор. Если на этикетке написано слово Meets или «соответствует», это значит, что производитель масла полагает — его продукт отвечает требованиям, скажем, Mercedes-Benz. А вот Approved (одобрено), например — MB Approval 229.1 говорит о том, что автопроизводитель самостоятельно провел испытания масла, и разрешил применять его в своих двигателях. Понятно, что второе — куда предпочтительнее.
Если такого нет, смотрим на класс качества и ни в коем случае не опускаемся ниже рекомендуемого. Класс SP — лучшие масла на сегодня, SN — среднее качество, а SM можно заливать только с древние атмосферные моторы.
Чтобы не нарваться на подделки, покупаем масла в проверенных магазинах, а не на рынках. В данном случае лучше переплатить, чем превратить свой автомобиль в недвижимость.
И еще один совет. При переходе на аналоги, меняйте масло чаще, а если у вас наддувный мотор, то обновлять смазку хорошо бы по моточасам, а не по пробегу. Это потребует усилий от водителя, ведь нужно засекать время и считать моточасы. Но они с лихвой окупятся, ведь двигатель будет исправно работать и не подведет.
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