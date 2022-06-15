Как не дать мотору «умереть», меняя родное масло на аналог

Переход с импортного масла именитого бренда на отечественный аналог, либо на продукт, который привезли из Азии, чреват проблемами для мотора. Особенно это касается современных двигателей, скажем, оппозитных или малообъемных агрегатов, либо тех, которые оснащены системой наддува. Разберемся, как избежать неприятностей.

Обычно после замены родной смазки на аналог сюрпризы возникают через какое-то время, но всегда внезапно. На панели приборов загорается контрольная лампа давления масла, после чего нужно остановиться и выключить мотор, иначе проблем будет еще больше. Почему же упало давление?

Перед заменой смазки хорошо бы промыть двигатель, дабы очистить масляные каналы. Эту процедуру раньше делали часто, но потом забыли. Теперь придется вспоминать заново.

Дело в том, что у так называемого аналога иной состав присадок, которые могут действовать не столь эффективно, как присадки в составе брендового продукта. В результате в моторе получаются разрывы масляной пленки, от чего страдает весь агрегат. Особенно явно это видно на коленвале и шатунных вкладышах. На поверхностях вкладышей появляются следы сильного износа, а в худшем случае детали могут и вовсе разрушиться. Что касается коневала, то на нем образуются задиры. В сумме перечисленные проблемы могут привести к клину мотора прямо в движении.