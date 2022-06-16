5 преимуществ турбодвигателей, которые заставят забыть про «атмосферники»

Двигатель с системой наддува получает на входе в цилиндры воздух, сжатый компрессором под давлением. Поэтому в каждый цилиндр воздуха войдет больше, чем у «атмосферника». А чем больше воздуха, тем больше и кислорода. Значит, топлива сгорит больше, то есть мощность окажется выше. Вот и первое преимущество наддувного мотора — большая мощность. Наддувом можно увеличить ее на 20—90%. Все зависит от степени форсировки и задач, которые ставят перед инженерами.
А там где мощность, там и крутящий момент. В наддувном моторе он более стабилен. Мы уже писали выше, что у такого двигателя наполнением цилиндров занимается турбина, а управляет турбиной электроника. То есть появляется возможность подавать необходимое количество воздуха, для эффективного сгорания смеси, а еще делать так, чтобы агрегаты мотора выдерживали все нагрузки. В результате появляется всем известная «полка» момента. Такие характеристики позволяют мотору быстрее разгонять автомобиль, что увеличивает удовольствие от вождения.
Третий плюс в том, что наддувные моторы не только мощнее, но и экономичнее. Все потому, что двигатель компактнее, то есть легче, а еще он отменно тянет с низов. То есть на малых оборотах у него скромнее потери энергии и выше КПД, чем у «атмосферников».
Идем дальше. Известно, что все моторы со временем забиваются нагаром, поэтому периодически их надо «прожаривать». То есть двигаться, например, на трассе, в течение 30 минут на высоких оборотах. Это особенно актуально для «атмосферников». А вот к «турбо» подобное относится в меньшей степени. Мотор и так достаточно нагружен, процессы сгорания идут быстрее, потому степень загрязнения гораздо меньше. А раз двигатель чище, то не надо тратиться на различные присадки, которые сейчас еще и подорожали.
Поговорим и о надежности, которая очень важна в кризис. Тут много споров. Многие боятся турбомоторов, потому что ресурс систем наддува невелик. Обычно это 120 000 — 180 000 км, после чего турбину надо менять или ремонтировать. Однако сейчас пробег в 100 000 км уже считается приличным. К этой цифре на одометре требуют замены многие детали ходовой части, а на кузове появляется ржавчина. Поэтому владельцы спешат избавиться от такой машины. То есть, получается, что турбина может ни разу не потребовать внимания, так что страхи преувеличены. А если у двигателя механический приводной нагнетатель, то его вообще очень трудно сломать. К сожалению, такая конструкция применяется все реже, но это уже маркетинг, который не имеет отношения к технике.
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