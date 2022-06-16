5 преимуществ турбодвигателей, которые заставят забыть про «атмосферники»

Двигатель с системой наддува получает на входе в цилиндры воздух, сжатый компрессором под давлением. Поэтому в каждый цилиндр воздуха войдет больше, чем у «атмосферника». А чем больше воздуха, тем больше и кислорода. Значит, топлива сгорит больше, то есть мощность окажется выше. Вот и первое преимущество наддувного мотора — большая мощность. Наддувом можно увеличить ее на 20—90%. Все зависит от степени форсировки и задач, которые ставят перед инженерами.

А там где мощность, там и крутящий момент. В наддувном моторе он более стабилен. Мы уже писали выше, что у такого двигателя наполнением цилиндров занимается турбина, а управляет турбиной электроника. То есть появляется возможность подавать необходимое количество воздуха, для эффективного сгорания смеси, а еще делать так, чтобы агрегаты мотора выдерживали все нагрузки. В результате появляется всем известная «полка» момента. Такие характеристики позволяют мотору быстрее разгонять автомобиль, что увеличивает удовольствие от вождения.

Третий плюс в том, что наддувные моторы не только мощнее, но и экономичнее. Все потому, что двигатель компактнее, то есть легче, а еще он отменно тянет с низов. То есть на малых оборотах у него скромнее потери энергии и выше КПД, чем у «атмосферников».