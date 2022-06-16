Что случится, если при масложоре постоянно доливать смазку в мотор

Масложор — частая проблема в сильно подержанных машинах. Двигатель изнашивается, изнашиваются его подвижные части и, конечно же, увеличиваются зазоры между трущимися деталями. В результате мотор начинает потреблять масло больше обычного. Однако водители, чьи машины имеют подобные проблемы, не спешат ремонтировать его. Вместо этого они доливают новую порцию смазки. При этом бытует мнение, что при таком положении дел менять масло вовсе не обязательно — оно ведь постоянно обновляется. Что ж, давайте рассмотрим ситуацию подробнее.

Возможности сходу взять и отремонтировать двигатель или вовсе его заменить на новый в нынешних условиях с запасными частями есть не у всех. Да и выложить крупную сумму денег разом — тоже. Собственно, поэтому чаще всего при масложоре решение принимается в пользу долива смазки. Причем если доливать приходится часто и много, но когда приходит время технического обслуживания машины, некоторые автовладельцы решают масло не менять, ссылаясь на то, что долили за этот период больше смазки, чем требуется разово заменить при ТО. Вроде логика в этом есть — масло постоянно обновляется. Если бы не парочка «но».