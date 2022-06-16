Что случится, если при масложоре постоянно доливать смазку в мотор

Масложор — частая проблема в сильно подержанных машинах. Двигатель изнашивается, изнашиваются его подвижные части и, конечно же, увеличиваются зазоры между трущимися деталями. В результате мотор начинает потреблять масло больше обычного. Однако водители, чьи машины имеют подобные проблемы, не спешат ремонтировать его. Вместо этого они доливают новую порцию смазки. При этом бытует мнение, что при таком положении дел менять масло вовсе не обязательно — оно ведь постоянно обновляется. Что ж, давайте рассмотрим ситуацию подробнее.
Возможности сходу взять и отремонтировать двигатель или вовсе его заменить на новый в нынешних условиях с запасными частями есть не у всех. Да и выложить крупную сумму денег разом — тоже. Собственно, поэтому чаще всего при масложоре решение принимается в пользу долива смазки. Причем если доливать приходится часто и много, но когда приходит время технического обслуживания машины, некоторые автовладельцы решают масло не менять, ссылаясь на то, что долили за этот период больше смазки, чем требуется разово заменить при ТО. Вроде логика в этом есть — масло постоянно обновляется. Если бы не парочка «но».
Все дело в том, что доливка смазки лишь частично обновляет состав масла. Но при этом эффект обновления недостаточен, а то и вовсе губителен — присадки в порции нового масла в очередной раз смоют нагар и отложения, но все они останутся в смазочной системе двигателя. Иными словами, при условии, что масло не сливается и не меняется, эффект от доливки масла и вовсе нулевой — ведь вся грязь, которую призвано смывать моторное масло, собирается в картере и фильтре. И при определенных режимах работы двигателя такая смесь попадает в его рабочую зону. Далее, остается лишь представить, насколько эта субстанция «полезна» для «сердца» автомобиля.
Итак, подытожим: масло нужно менять в любом случае целиком, как только пришел срок, либо подошел километраж, отмеренный автопроизводителем. Присадки, содержащиеся в объеме новой смазки, эффективно отмывают мотор от отложений. И лучший способ избавиться от грязи в нижней части силового агрегата — это открутить сливную пробку и слить грязное масло.
Если масло обновлять, а не менять, то смазка в двигателе всегда будет несвежей, с измененным качественным составом, не несущим полезных свойств. И долго на этом бульоне двигателю не проработать — износ усилится. И тогда придется раскошелиться еще больше.
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