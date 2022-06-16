Цены на бензин в России продолжают падать мимо автовладельцев

По информации петербургской товарно-сырьевой биржи, тонна АИ−92 оценивается сейчас в 36 600 рублей, а 95-го — 40 700 рублей. А вот на дизельное топливо прайсы изменились не так ощутимо — за минувшую неделю солярка «просела» в ценнике на 2% — до 53 500 рублей за тонну.

С начала года стоимость топлива рухнула почти на треть. Однако, добавим, что речь идет об оптовой торговле. На обычных же автозаправочных комплексах снижение оказалось едва заметным — всего 0,5%. Так что, как уже было сказано, радоваться нашему брату особо нечему. Судите сами: если литр того же 95-го стоит на бирже 30,5 укрепившихся рублей, то в розницу на АЗС за него попросят в среднем 51,7 российских дензнаков.

Впрочем, стоит сказать спасибо хотя бы за то, что «горючка» у нас все-таки дешевле, чем в Европе или той же Украине.

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