5 скрытых и неочевидных причин резкого перегрева мотора

Мало кто знает, что перегрев может случиться из-за негерметичной пробки расширительного бачка. Это происходит после визита в сервис, где мастера меняли антифриз. При этом пробку прикрутили быстро и не по резьбе. А ведь температура закипания охлаждающей жидкости в системах охлаждения современных машин поддерживается на довольно высоком уровне (до 120 градусов). Если система негерметична, то нет давления. А если нет давления, то жидкость закипает гораздо раньше, вот мотор и перегревается.
Подобное может произойти и из-за негерметичной пробки радиатора. Но здесь есть важный нюанс. К перегреву может привести не только плохо закрученная пробка, но и абсолютно новая, которая неправильно подобрана. Такое произойдет если давление открытия клапана, который есть в пробке, отличается от штатного. Этот показатель обычно выбит на корпусе, так что на него нужно обратить пристальное внимание.
К беде также приведут проблемы с термостатом. Если он заклинит в закрытом положении, то антифриз не пойдет в радиатор, потому мотор быстро закипит. Обычно работу узла проверяют на холодном моторе. После запуска беремся за верхний шланг радиатора. Если он холодный, а двигатель уже порядочно нагрелся, то термостат завис.
Интересно и то, что к перегреву может привести обычное моторное масло. Точнее, его низкий уровень. Это особенно актуально для современных двигателей, которые и новые славятся «масложором». Если водитель забыл заглянуть под капот, долго ехал по трассе, а потом стал рулить по горному серпантину, эта проблема даст о себе знать. Ведь масло не только смазывает, но и охлаждает мотор. Поэтому за уровнем надо следить постоянно. Особенно, если впереди горный участок, а машина нагружена разными вещами, необходимыми, скажем, в отпуске.
Наконец, к закипанию могут привести проблемы с теплообменником. Это хорошо знакомо владельцам машин концерна GM. Конструкция «американца» такова, что масло может просочиться в антифриз или наоборот. Таким образом, в системе охлаждения образуется жижа, которая медленно «поджаривает» двигатель.
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