5 скрытых и неочевидных причин резкого перегрева мотора

Мало кто знает, что перегрев может случиться из-за негерметичной пробки расширительного бачка. Это происходит после визита в сервис, где мастера меняли антифриз. При этом пробку прикрутили быстро и не по резьбе. А ведь температура закипания охлаждающей жидкости в системах охлаждения современных машин поддерживается на довольно высоком уровне (до 120 градусов). Если система негерметична, то нет давления. А если нет давления, то жидкость закипает гораздо раньше, вот мотор и перегревается.

Подобное может произойти и из-за негерметичной пробки радиатора. Но здесь есть важный нюанс. К перегреву может привести не только плохо закрученная пробка, но и абсолютно новая, которая неправильно подобрана. Такое произойдет если давление открытия клапана, который есть в пробке, отличается от штатного. Этот показатель обычно выбит на корпусе, так что на него нужно обратить пристальное внимание.