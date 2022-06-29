Почему, двигаясь по пыльной дороге, обязательно следует включить вентилятор кондиционера

Да-да, с выключенной печкой или же кондиционером пыли в салоне будет больше. И виной тому проклятая физика. Все дело в том, что при движении по пыльной «пересеченке» с деактивированным вентилятором климатической системы давление, что внутри машины, что снаружи будет одинаковым. Иными словами, мелким частичкам пыли не составит труда проникнуть в зазоры между уплотнителем дверей или же во всякие технические отверстия в кузове.

А теперь давайте вспомним, что происходит, когда курильщик приоткрывает немного окно — сигаретный дым тут же устремляется наружу. И виной тому разница в давлении воздуха внутри и снаружи автомобиля. Это работает и с включенным вентилятором кондиционера или печки.

Когда вентилятор работает, то он хоть и немного, но создает избыточное давление в салоне автомобиля. Следовательно, дорожной пыли становится гораздо сложнее проникнуть туда, откуда ее буквально выталкивают. Из-за этого эффекта пыли в салоне абсолютно точно будет меньше, чем если экономить салонный фильтр, выключая климатическую систему.

Вывод напрашивается сам собой: при движении по пересеченной местности закрывайте поплотнее окна и двери машины, врубайте вентилятор кондиционера (можно даже на двоечку-троечку), и спокойно езжайте, не боясь, что излишне надышитесь пылью, даже несмотря на то, что впереди вас едет машина. Лучше лишний раз поменять салонный фильтр, чем потеть, думая, что ты всех обхитрил.

Кстати, а знаете ли вы, почему многие водители предпочитают в жару ездить с открытыми окнами вместо кондиционера? Ответ вас, мягко говоря, удивит.