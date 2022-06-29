7 новых радикальных изменений в КоАП и автомобильном законодательстве

Всплеск законотворческой активности в отношении автомобилистов стартовал с идеи группы депутатов ввести своего рода «обратную связь» между водителем и инспектором ГИБДД, который выносит постановление о наказании за нарушения ПДД. Законопроект предлагает штрафовать сотрудника полиции в случае, если он ошибочно или неправосудно наказал водителя — в размере незаконного штрафа, но не менее, чем на 5000 рублей. Разумеется, МВД отнеслось резко отрицательно к перспективе установления по-настоящему справедливого порядка вещей.
Позднее стало известно об инициативе депутатов еще сильнее «закрутить гайки» в отношении нарушителей. Они продвигают законопроект, позволяющий сажать в тюрьму людей, севших в пьяном виде за руль в период, когда их лишили «прав» за аналогичное правонарушение, а также конфисковывать их автомобили в пользу государства. Кроме того, водителей, наказанных за вождение без «прав», хотят лишить возможности оплатить штраф с 50-процентной скидкой.
Не обошли вниманием и электросамокатчиков. Зампред думского Комитета по спорту Сергей Бурлаков выступил с инициативой обязать всех, кто желает управлять подобными транспортными средствами, проходить специальное тестирование в ГИБДД с последующим получением соответствующего сертификата.
В ходе такой проверки «самокруты» обязаны будут продемонстрировать знания Правил, в том числе пересечения пешеходного перехода, езды по тротуару и прочих нюансов безопасной эксплуатации средств индивидуальной мобильности.
Едем дальше. Зная о плачевной ситуации на российском рынке с поставками массовых автомобилей, парламентерии от ЛДПР предложили временно отменить ввозные пошлины на легковые автомобили. В частности, предлагается дать возможность каждому россиянину ввезти в страну не более трех машин в год без выплаты таможенных сборов. Причем возраст таких ТС не должен превышать 10 лет. Согласно альтернативной схеме, предлагаемой законотворцами, следует ввести льготную ставку в 5% на ввоз автомобиля физлицом в Россию для личных целей.
Гримасы текущего состояния ОСАГО также не остались без внимания депутатов. Так, глава «Справедливой России» Сергей Миронов жестко раскритиковал действия Центробанка по расширению тарифного коридора, которые неминуемо приведут к росту стоимости полисов. По его мнению, истинная причина расширения — стремление увеличить доходы страховых компаний.
Цены запчастей для ремонта авто, на рост стоимости которых сейчас постоянно ссылаются страховщики, в данный момент опустились к уровням, имевшим место до февральских событий. Это позволяет страховым компаниям экономить серьезные суммы и открывает для них перспективы дополнительного заработка при росте цены ОСАГО, санкционированной недавно Центробанком.
Депутат Виталий Милонов выступил в неожиданном для него амплуа — эксперта по спасению автомобильной отрасли страны, предложив фактически стимулировать продажи новых отечественных автомобилей с помощью отмены транспортного налога на такие машины возрастом менее трех лет.
А самый свежий пример депутатской заботы об автомобилистах — проект поправок в КоАП, призванный очистить «автомобильную» часть Кодекса от денежных наказаний за малозначительные нарушения ПДД. Член Госдумы Николай Новичков предлагает отменить штрафы за езду с грязными госномерами и без техосмотра, за забытые дома «права» и СТС, за невключнный «поворотник»,за нарушение правил пользования световыми приборами и движение на авто с мелкими неисправностями.
Редакция портала «АвтоВзгляд» искренне сомневается в том, что дело действительно дойдет до принятия каки-либо перечисленных выше поправок, которые радикально меняют участь рядового автомобилиста. Но, как говорится, чем черт не шутит…