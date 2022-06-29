7 новых радикальных изменений в КоАП и автомобильном законодательстве

Всплеск законотворческой активности в отношении автомобилистов стартовал с идеи группы депутатов ввести своего рода «обратную связь» между водителем и инспектором ГИБДД, который выносит постановление о наказании за нарушения ПДД. Законопроект предлагает штрафовать сотрудника полиции в случае, если он ошибочно или неправосудно наказал водителя — в размере незаконного штрафа, но не менее, чем на 5000 рублей. Разумеется, МВД отнеслось резко отрицательно к перспективе установления по-настоящему справедливого порядка вещей.

Позднее стало известно об инициативе депутатов еще сильнее «закрутить гайки» в отношении нарушителей. Они продвигают законопроект, позволяющий сажать в тюрьму людей, севших в пьяном виде за руль в период, когда их лишили «прав» за аналогичное правонарушение, а также конфисковывать их автомобили в пользу государства. Кроме того, водителей, наказанных за вождение без «прав», хотят лишить возможности оплатить штраф с 50-процентной скидкой.

Не обошли вниманием и электросамокатчиков. Зампред думского Комитета по спорту Сергей Бурлаков выступил с инициативой обязать всех, кто желает управлять подобными транспортными средствами, проходить специальное тестирование в ГИБДД с последующим получением соответствующего сертификата.