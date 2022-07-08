Зачем некоторые автовладельцы опрыскивают лаком для волос госномера своих машин

Автор этих строк совсем недавно, двигаясь в автомобильном заторе мимо одной из открытых автостоянок, обратил внимание на автовладельца, который тщательно разбрызгивал из баллончика средство для укладки волос на госномер своей машины. Поинтересоваться у гражданина смыслом его манипуляций не удалось по понятным причинам. Но ситуация заинтриговала и мы решили «раскопать тему». Впрочем, серьезного расследования проводить не пришлось.
Опрос десятка знакомых автовладельцев показал, что «лак для волос на госномер» — вполне распространенная технология. Оказывается, некоторые автомобилисты верят, что нанесенный на номерной знак машины, лак после высыхания в некоторых случаях может предотвратить опознание ГРЗ полицейской камерой автоматической фиксации. Соответственно, штраф за нарушение ПДД потом не придет. Якобы слой лака бликует на солнце, что затрудняет считывание буквенно-циферной комбинации. При этом у живых сотрудников ДПС претензий к автовладельцу не возникает, поскольку облитый средством для укладки волос номер машины не отличается от необработанного.
Разумеется, нельзя исключить, что при каком-то редком стечении обстоятельств и определенном взаиморасположении автомобиля, камеры и солнца «лаковый» блик может таки появиться и что-то там затруднить. Но проблема описанной выше технологии в том, что большинство современных комплексов автоматической фиксации нарушений ПДД имеют еще и инфракрасную подсветку и оснащены матрицей, чувствительной к излучению в ИК-диапазоне. Поскольку в инфракрасном свете лак точно не бликует, смысла покрывать им госномер ради маскировки от камер — бесполезно.
Тем не менее, кое-какой практический смысл в обработке номера лаком для волос все-таки усматривается. Если нанести достаточно толстый слой этого средства, он может послужить некоторой защитой для лакокрасочного покрытия ГРЗ. Если вы планируете, например, поездку по дорогам, где ожидается много летящих в «морду» вашей машины пыли, песка и мелких камешков, то лаком для волос имеет смысл залить не только номерной знак, но и переднюю кромку крышки капота, обращенные вперед части передних крыльев, передние стойки и прочие части кузова, страдающие от подобного дорожного абразива.