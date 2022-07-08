Зачем некоторые автовладельцы опрыскивают лаком для волос госномера своих машин

Автор этих строк совсем недавно, двигаясь в автомобильном заторе мимо одной из открытых автостоянок, обратил внимание на автовладельца, который тщательно разбрызгивал из баллончика средство для укладки волос на госномер своей машины. Поинтересоваться у гражданина смыслом его манипуляций не удалось по понятным причинам. Но ситуация заинтриговала и мы решили «раскопать тему». Впрочем, серьезного расследования проводить не пришлось.

Опрос десятка знакомых автовладельцев показал, что «лак для волос на госномер» — вполне распространенная технология. Оказывается, некоторые автомобилисты верят, что нанесенный на номерной знак машины, лак после высыхания в некоторых случаях может предотвратить опознание ГРЗ полицейской камерой автоматической фиксации. Соответственно, штраф за нарушение ПДД потом не придет. Якобы слой лака бликует на солнце, что затрудняет считывание буквенно-циферной комбинации. При этом у живых сотрудников ДПС претензий к автовладельцу не возникает, поскольку облитый средством для укладки волос номер машины не отличается от необработанного.