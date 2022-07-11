Почему россияне массово «захейтили» еще не выпущенный «Москвич−2022»

Как показал опрос портала «АвтоВзгляд», в котором приняли участие свыше 2000 человек, россияне не готовы пересесть на свежеиспеченную поделку отечественного автопрома. На вопрос, готовы ли вы купить новый русский автомобиль под маркой «Москвич», подавляющее большинство респондентов — 67% — ответили отрицательно.

Так, 21% участников исследования заявили, что возможно и купят изделие российской автоиндустрии при условии, что «оно не будет китайским». А 46% респондентов высказались категорически против, выбрав ответ «Нет, уж лучше взять старую иномарку». Впрочем, 33% готовы отдать свои голоса в пользу «Москвича−2022», «если он окажется дешевле LADA».

А вот, если модель будет электрической, то к гадалке не ходи — умрет, так и не успев родиться. Что, впрочем, не мешает столичным властям и едущему на их подножке КамАЗу строить утопические машины, а вместе с ними и большие планы… по освоению колоссальных объемов денежных средств.