Какое на самом деле лучше всего заливать масло в мотор летом

При подборе моторного масла климатические условия региона, где оно будет использоваться, должны быть учтены в обязательном порядке. И даже когда залитое в двигатель масло вполне себе универсально по своим параметрам, заменить его к жаркому сезону лишним не будет. Но на какое?
Сперва необходимо научиться правильно читать маркировку SAE, которая есть на маслах всех производителей. Это такой буквенно-цифровой код, помогающий понять автомобилисту характеристики смазки и ее рабочие параметры в определенных температурах окружающей среды. Например, 10W−40 — в этом случае мы имеет дело с универсальной смазкой. W — начальная буква английского слова Winter (зима), а цифра 10 перед ней — показатель, при какой минусовой температуре вязкость масла будет достаточной для правильной работы двигателя (в нашем случае это −30). Цифра 40 — допустимый максимум плюсовой температуры. Иными словами, масло с такой маркировкой можно использовать при температурах от −30 до +40 градусов.
Причем крайне важно смотреть на эти параметры и уметь читать их. Потому как, например, в жарком климате, где днем температура может подниматься до +50 данная смазка будет работать на пределе своих возможностей. Ведь к жаре снаружи добавится жара в подкапотном пространстве — а это градусов на 15—20 выше. А значит, для регионов с подобным климатом лучше всего подойдут более густые масла, которые не будут течь, как вода, а сохранят нормальную для работы трущихся деталей двигателя вязкость. Такие масла имеют маркировку 5W30, но если там, куда вы направляетесь по-настоящему жарко, то чтобы наверняка обезопасить мотор, лучше использовать масло 5W40.
Если машина летом используется в городе и уж тем более частенько простаивает в пробках, то о хорошей вентиляции подкапотного пространства она может только мечтать. Двигатель, а равно и масло, получают дополнительное должное охлаждение от набегающих потоков воздуха лишь на трассе.
А простаивая в пробочном городе, где кругом дома и асфальт под капотом становится слишком жарко для правильной работы того масла, которое рекомендует заливать автопроизводитель. Поэтому некоторые автомобилисты на лето предпочитают заливать масло 5W40. Для больших городов это, пожалуй, оптимальный выбор.
Если решение поменять масло на лето принято, то, естественно, речи об экономии быть не может. Необходимо использовать только качественные смазочные материалы, рекомендованные автопроизводителем. В противном случае ваше желание помочь двигателю превратится в приговор. А по нынешним временам ремонтировать машины — дело весьма затратное.