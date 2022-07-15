Какое на самом деле лучше всего заливать масло в мотор летом

При подборе моторного масла климатические условия региона, где оно будет использоваться, должны быть учтены в обязательном порядке. И даже когда залитое в двигатель масло вполне себе универсально по своим параметрам, заменить его к жаркому сезону лишним не будет. Но на какое?

Сперва необходимо научиться правильно читать маркировку SAE, которая есть на маслах всех производителей. Это такой буквенно-цифровой код, помогающий понять автомобилисту характеристики смазки и ее рабочие параметры в определенных температурах окружающей среды. Например, 10W−40 — в этом случае мы имеет дело с универсальной смазкой. W — начальная буква английского слова Winter (зима), а цифра 10 перед ней — показатель, при какой минусовой температуре вязкость масла будет достаточной для правильной работы двигателя (в нашем случае это −30). Цифра 40 — допустимый максимум плюсовой температуры. Иными словами, масло с такой маркировкой можно использовать при температурах от −30 до +40 градусов.

Причем крайне важно смотреть на эти параметры и уметь читать их. Потому как, например, в жарком климате, где днем температура может подниматься до +50 данная смазка будет работать на пределе своих возможностей. Ведь к жаре снаружи добавится жара в подкапотном пространстве — а это градусов на 15—20 выше. А значит, для регионов с подобным климатом лучше всего подойдут более густые масла, которые не будут течь, как вода, а сохранят нормальную для работы трущихся деталей двигателя вязкость. Такие масла имеют маркировку 5W30, но если там, куда вы направляетесь по-настоящему жарко, то чтобы наверняка обезопасить мотор, лучше использовать масло 5W40.