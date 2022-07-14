5 безобидных «летних» привычек автомобилиста, грозящих ему тяжелыми последствиями

С чем чаща всего ассоциируется у нас летнее вождение? Правильно: с открытыми окнами автомобиля. Даже если он оснащен кондиционером. Ведь это же так здорово — чувствовать теплые порывы воздуха, кружащие по салону. Особенно когда едешь не по бетонным джунглям мегаполиса с его выхлопными газами, а по скоростному шоссе за городом или по трассе местного значения. Но беда в том, что за городом летом носятся сонмы насекомых. От безобидных бабочек до агрессивных ос и наглых слепней с оводами. Когда такой «зверь» оказывается в салоне, водитель волей-неволей отвлекается от управления в попытках нейтрализовать незванного гостя или хотя бы не дать ему себя укусить. Подобные трюки за рулем порой оканчиваются ДТП «на ровном месте». Поэтому лучше закройте окна и включите кондиционер!
Из той же серии — манера водить автомобиль босиком. Вроде как в обуви жарко и потно, а без нее — в самый раз. В нормальных условиях — почему бы и нет. Но представьте, что вам вдуг потребовалось экстренно затормозить? Не факт, что это получится исполнить разутой ногой. Да и голая ступня вполне может в критической ситуации соскользнуть с педали. Кроме того, если придется экстренно выскакивать из автомобиля (не важно по каким причинам), босиком вы добежите ровно до первого камушка, случайно оказавшегося на асфальте. Или осколка стекла.
А теперь представьте, сколько этого добра валяется на обочине. Туда, в случае чего, босиком вообще соваться не стоит. Соответственно, и водить машину — тоже.
Летом часто случается, что из-за непогоды мы надеваем на себя дополнительную одежду, а потом выглядывает солнце и в ней становится по-настоящему жарко. Настолько, что порой даже кондиционер не спасает, когда сквозь лобовое стекло прямо в тебя, одетого в плотную куртку, шпарят лучи безжалостного светила. Многие водители в такой ситуации, не останавливаясь, начинают скидывать с себя лишнее. Объяснять, что это чревато ДТП, полагаем, никому не надо. Поэтому в подобной ситуации либо терпите жару, либо остановитесь и спокойно разденьтесь. Целее будете не только вы, но и другие участники движения.
Если обратить внимание на поведение соседей по потоку, то обнаружишь, что многие водители в дорожном заторе или во время остановки перед светофором принимаются увлеченно ковыряться в носу. Летом с этой привычкой стоит «завязать». Причем отнюдь не по эстетическим соображениям. Дело в том, что теплая погода способствует размножению всевозможных бактерий, в том числе и болезнетворных. Зимой, в мороз, хватаясь например, за ручку заправочного пистолета на АЗС, можно с большой долей уверенности надеяться, что холод поубивал большинство микроорганизмов, оставленных на ней заправлявшимся перед вами автомобилистом.
А летом они на этой рукоятке наверняка остаются невредимыми и прекрасно себя чувствуют в ожидании следующего «хозяина». Как и на дверной ручке на входе в кассу бензоколонки или, скажем, на тележке супермаркета, в который вы заезжаете по дороге. Вы беретесь за них, цепляете там чужую заразу, а потом тянете ее на своих пальцах с собственный нос… Лучше этого не делать, если не желаете играть в «русскую рулетку» с чужими бактериями.
Еще одна плохая «летняя» привычка характерна для пассажиров. Но поскольку водитель, по большому счету, несет полную ответственность за их благополучие в поездке, то это и его проблема. Речь о манере некоторых пассажирок складывать ноги на «подоконник» под лобовым стеклом или вовсе выставлять пятки в окно автомобиля на ходу. Смотрится прикольно и где-то даже сексуально. Но не дай бог в этот момент случится даже пустяковое ДТП! При столкновении девушка с торчащими вверх ногами гарантированно выскользнет из ремня безопасности, поскольку он на такую манеру эксплуатации совершенно не рассчитан. При этом она рискует не только «полетать» по салону, но и получить травму от сработавшей подушки безопасности. Поэтому пассажир должен держать ноги там, где положено. Целее будет. Да и водителя, в случае чего, не станут потом судить за причинение вреда здоровью спутника.