5 безобидных «летних» привычек автомобилиста, грозящих ему тяжелыми последствиями

С чем чаща всего ассоциируется у нас летнее вождение? Правильно: с открытыми окнами автомобиля. Даже если он оснащен кондиционером. Ведь это же так здорово — чувствовать теплые порывы воздуха, кружащие по салону. Особенно когда едешь не по бетонным джунглям мегаполиса с его выхлопными газами, а по скоростному шоссе за городом или по трассе местного значения. Но беда в том, что за городом летом носятся сонмы насекомых. От безобидных бабочек до агрессивных ос и наглых слепней с оводами. Когда такой «зверь» оказывается в салоне, водитель волей-неволей отвлекается от управления в попытках нейтрализовать незванного гостя или хотя бы не дать ему себя укусить. Подобные трюки за рулем порой оканчиваются ДТП «на ровном месте». Поэтому лучше закройте окна и включите кондиционер!

Из той же серии — манера водить автомобиль босиком. Вроде как в обуви жарко и потно, а без нее — в самый раз. В нормальных условиях — почему бы и нет. Но представьте, что вам вдуг потребовалось экстренно затормозить? Не факт, что это получится исполнить разутой ногой. Да и голая ступня вполне может в критической ситуации соскользнуть с педали. Кроме того, если придется экстренно выскакивать из автомобиля (не важно по каким причинам), босиком вы добежите ровно до первого камушка, случайно оказавшегося на асфальте. Или осколка стекла.