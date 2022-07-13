Запахло жареным: почему в салоне автомобиля вдруг появляется вонь горелого масла

Запах горелого масла — совершенно не рядовой аромат в машине. И к подобным случаям нужно относиться с настороженностью. В салоне вообще не должно быть никаких посторонних запахов, кроме тех, источниками которых является обивка и интерьерный пластик. В остальном же любые запахи — это отклонение от нормы. И их появление требует серьезного расследования. Так откуда же взяться аромату горелого масла в салоне?

Во-первых, необходимо проверить все магистрали, патрубки и места их соединения, сальники и прокладки блока цилиндров и клапанной крышки. В результате износа, длительного простоя или работы в критических режимах, а также после вмешательства неквалифицированных специалистов что-то из этого списка могло дать течь. Результатом выплескивания масла и последующего его запекания может стать и переизбыток смазки в двигателе или коробке передач. И это также следует проверить, осмотрев крышки и заглушки на предмет выдавливания и подтеков. Чтобы этого избежать, необходимо почаще заглядывать под капот и на приборы, и обслуживать свой автомобиль согласно рекомендациям автопроизводителя.

Впрочем, пахнуть может и трансмиссионной смазывающей жидкостью. Если где-то течет из коробки, то запах будет ощущаться и вовремя стоянки, и в движении. Например, в «механике» запах горелого масла может появляться, когда изношены подшипники — смазка попросту начинает попадать из коробки передач в корзину сцепления, где и пригорает. Распознать проблему можно не только по запаху, но и по каплям трансмиссионной жидкости на асфальте аккурат под коробкой и сцеплением.