Запахло жареным: почему в салоне автомобиля вдруг появляется вонь горелого масла

Запах горелого масла — совершенно не рядовой аромат в машине. И к подобным случаям нужно относиться с настороженностью. В салоне вообще не должно быть никаких посторонних запахов, кроме тех, источниками которых является обивка и интерьерный пластик. В остальном же любые запахи — это отклонение от нормы. И их появление требует серьезного расследования. Так откуда же взяться аромату горелого масла в салоне?
Во-первых, необходимо проверить все магистрали, патрубки и места их соединения, сальники и прокладки блока цилиндров и клапанной крышки. В результате износа, длительного простоя или работы в критических режимах, а также после вмешательства неквалифицированных специалистов что-то из этого списка могло дать течь. Результатом выплескивания масла и последующего его запекания может стать и переизбыток смазки в двигателе или коробке передач. И это также следует проверить, осмотрев крышки и заглушки на предмет выдавливания и подтеков. Чтобы этого избежать, необходимо почаще заглядывать под капот и на приборы, и обслуживать свой автомобиль согласно рекомендациям автопроизводителя.
Впрочем, пахнуть может и трансмиссионной смазывающей жидкостью. Если где-то течет из коробки, то запах будет ощущаться и вовремя стоянки, и в движении. Например, в «механике» запах горелого масла может появляться, когда изношены подшипники — смазка попросту начинает попадать из коробки передач в корзину сцепления, где и пригорает. Распознать проблему можно не только по запаху, но и по каплям трансмиссионной жидкости на асфальте аккурат под коробкой и сцеплением.
Если мы говорим про «автомат», то в этом случае запах горелого масла расскажет нам о серьезном износе трущихся узлов. И здесь желательно показать трансмиссию специалисту, потому как она и сложнее по конструкции, и по диагностике у таких коробок есть свои нюансы.
Впрочем, запах горелого масла в салоне может появиться и по вполне безобидной причине — его попросту немного пролили при доливке или же замене. А когда двигатель разогрелся, разлитое масло стало подгорать. Поэтому если и меняете самостоятельно масло и масляный фильтр, то после всех манипуляций обязательно используйте тряпку, и подотрите подтеки.
Некоторые автомобилисты могут перепутать запах горелого масла с запахом жженой проводки. А эта проблема будет куда посерьезнее. Если в салоне появился посторонний запах и дым, то срочно необходимо заглушить машину, выйти из нее и помочь выбраться всем пассажирам. Затем, нужно открыть капот, и скинуть клеммы с аккумуляторной батареи. И да, не забывайте, что в машине, помимо аптечки, домкрата и запаски, должен быть и огнетушитель. Повреждения проводки могут привести к пожару.
Если в салоне появился запах горелого масла, то не стоит паниковать. Достаточно вспомнить, не меняли ли вы масло на днях. Вполне возможно, что причина запаха — несколько пролитых капель. Однако если это не так, то следует внимательно осмотреть все подкапотное пространство. И если не удалось самому выявить источник утечки трансмиссионной жидкости, то доверьте это дело сервисменам. Потому как проблема требует своевременного решения.