Круче BMW: российские автомобили рвут иностранных конкурентов

Fenix разработал конструктор Игорь Ермилин. Первый опытный образец спортпрототипа увидел свет в 2006 году. После последовал ряд доработок и победа в одной из российских гоночных серий. Вторую жизнь автомобиль получил в стенах Московского Политеха. Команда, которую возглавил Пабло Итураллде начала заниматься машиной в 2017 году. В новом сезоне, например, улучшили рестриктор и установили новую улитку турбины.

А в целом, Fenix сконструирован по привычной схеме, которую используют такие именитые зарубежные компании, как французская Ligier и британская Chapparal.

Каркас из стальных труб обшивается алюминиевыми сэндвич-панелями. В итоге получается жесткая и прочная конструкция, почти монокок гоночной формулы. Кстати, все кузовные детали разрабатывали и делали в Политехе. С помощью специальных компьютерных программ просчитывали и аэродинамику модели.