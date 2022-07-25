Круче BMW: российские автомобили рвут иностранных конкурентов

Fenix разработал конструктор Игорь Ермилин. Первый опытный образец спортпрототипа увидел свет в 2006 году. После последовал ряд доработок и победа в одной из российских гоночных серий. Вторую жизнь автомобиль получил в стенах Московского Политеха. Команда, которую возглавил Пабло Итураллде начала заниматься машиной в 2017 году. В новом сезоне, например, улучшили рестриктор и установили новую улитку турбины.
А в целом, Fenix сконструирован по привычной схеме, которую используют такие именитые зарубежные компании, как французская Ligier и британская Chapparal.
Каркас из стальных труб обшивается алюминиевыми сэндвич-панелями. В итоге получается жесткая и прочная конструкция, почти монокок гоночной формулы. Кстати, все кузовные детали разрабатывали и делали в Политехе. С помощью специальных компьютерных программ просчитывали и аэродинамику модели.
Подвеска также привычна по гоночным меркам. Верхние и нижние треугольные рычаги через шарниры связывают раму с колесами.
Что касается мотора, то место 2-литрового итальянского двигателя Alfa Romeo занял вазовский агрегат объемом 1,6 литра, который довольно сильно доработали. На него установили наддув, который помог поднять мощность и момент. Однако отдачу авторы проекта не раскрывают, так — секрет. Так или иначе, но прототип развивает на треке 221 км/ч, хотя, по заявлениям разработчиков, может ехать и быстрее. Интересно и то, что коробка передач выполняет роль силового элемента. К ее картеру крепятся детали подвески.
Как рассказал порталу «АвтоВзгляд» Игорь Ермилин, цель проекта Fenix — не только выигрывать российские гонки, но и готовить молодые инженерные кадры, которые бы смогли конкурировать с иностранными специалистами. Еще одна мечта — принять участие в легендарном марафоне «24 часа Ле-Ман» — несколько изменилась. Теперь цель масштабнее — сделать российский аналог Ле Мана. Уверены, когда-нибудь получиться и это.