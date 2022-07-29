Почему и как часто нужно проверять пружины подвески

У подержанных экземпляров ситуация куда более неоднозначна. От времени абсолютно все пружины проседают и риск того, что описано выше увеличивается. Добавляет проблем и ржавчина. «Грызя» металл, она может довести до того, что один из витков просто лопнет. При резком маневре это приведет к внезапной дестабилизации машины или перевороту.

Еще коварнее усталость материала. От постоянных вибраций на витках пружин появляются микротрещины, невидимые глазу. Они разрастаются (особенно, если автомобиль периодически перегружают) и после сильного удара запчасть ломается, причем, сразу на несколько частей. Потому как трещин обычно много. Поэтому, при осмотре подержанного автомобиля обязательно оцените хотя бы визуальное состояние пружин. Если на них ржавчина — это повод для торга.

Сами по себе пружины тоже сильно разнятся. Иные проседают после 3—4 лет, а некоторые «держатся» лет десять. Зависит от условий эксплуатации и качества комплектующих. Поэтому перед покупкой той или ной модели, поищите информацию в сети. Водители охотно делятся опытом, и его надо использовать. Иначе после приобретения желанного авто запчасти придется менять. А это потянет за собой и замену амортизаторов, а также мелкого крепежа. В итоге ремонт влетит в копеечку.