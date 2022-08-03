5 крайне важных процедур с автомобилем, которые необходимо делать именно в жару

С новыми машинами сейчас в России, мягко говоря, «не очень». Запчасти на те ТС, что имеются у людей на руках, стоят немало. Ремонт и даже регламентные ТО стали из-за этого делом совсем грустным — с точки зрения сохранности содержимого кошелька. Поэтому сейчас автовладельцу приходится, с одной стороны, особенно бережно относиться к своему авто, а с другой — стараться минимизировать свои затраты на его обслуживание.
ХИМЧИСТКА ЖЖОТ
Следуя такой «сберегательной» логике, портал «АвтоВзгляд», в частности, рекомендует производить капитальную химчистку салона машины именно в жаркую погоду. Дело в том, что после нее вся обивка, кресла и прочие способные впитывать влагу детали интерьера остаются влажными. И далеко не на каждой автомойке машину после подобной процедуры просушивают как следует. Оставшаяся после химчистки влага может спровоцировать целый набор проблем в последующем: от коррозии кузова до «глюков» в электрике. А на жарком летнем солнышке салон гарантированно быстро досохнет.
ПЫЛЕСОСИТЬ НЕ ВРЕДНО
Второй «лайфхак» касается воздушных фильтров — салонного и стоящего в моторном отсеке. Даже если еще не подошло время их менять, не поленитесь — достаньте их и пропылесосьте пока тепло. В условиях жаркой погоды пыль и прочие загрязнения будут легче отделяться от фильтрующих элементов.
Что касается салонного воздушного фильтра, то рекомендуем (если есть такая возможность) положить его на весь день на самый солнцепек. Чтобы жара и ультрафиолет убили как можно больше наверняка живущих там бактерий.
ЧИСТОТА — ЗАЛОГ ЗДОРОВЬЯ РАДИАТОРА
Пока тепло и сухо, рекомендуем открыть капот и, вооружившись длинной упругой проволочкой с загнутым в крючок концом, проинспектировать пространство между радиаторами охлаждения двигателя и кондиционера. Там обычно скапливается мусор, состоящий из смеси дорожной пыли, пуха и семян деревьев, остатков насекомых и тому подобного. Эта субстанция изрядно затрудняет охлаждение двигателя и работу «кондея». Высушенная жарой грязюка гораздо легче выковыривается из межрадиаторного пространства.
АНТИКОР НАСУХУЮ
Сейчас большинство автовладельцев России вряд ли могут всерьез планировать покупку новой машины. Поэтому ради сохранности кузова своего нынешнего ТС, следует организовать ему антикоррозийную обработку — днища и скрытых полостей. В теплую и сухую погоду делать это предпочтительнее. Ведь вода, знаете ли, не способствует качественному нанесению антикора.
ГОРЯЧЕЕ СТЕКЛО
Пожилая машина очень часто имеет изрядно «поношенное» лобовое стекло. Ведь в него много лет подряд на большой скорости летел песок и камни с дороги. На нем красуются сколы и трещины после ударов камней более крупного размера. Так вот, если вы решили поменять «лобовуху» — делайте это исключительно летом в сухую и теплую погоду. В идеале — с выездом мастеров к месту стоянки четырехколесного «клиента». Можно, конечно, и в мастерскую свою машину пригнать. Но дело в том, что до полного затвердевания клея, крепящего ветровое стекло к кузову, не рекомендуется машину вообще хоть как-то шевелить, чтобы «железо» вообще ни на долю миллиметра не смещалось относительно стекла.
Этот процесс имеет место при любом, даже самом аккуратном движении авто — просто потому, что жесткость любого кузова по определению ниже, чем у стекла. Именно поэтому возвращение на машине из мастерской сразу по окончании процедуры вклейки, с изрядной долей вероятности, может привести к появлению протечек по периметру новенького ветрового стекла. Поэтому, чтобы максимально качественно вклеить новую «лобовуху», следует проводить эту манипуляцию прямо на стоянке вашей машины. Разумеется не под дождем. Кроме того, для высыхания клея требуется температура окружающей среды не ниже 15ºС выше нуля, а лучше — еще жарче. Вот и получается, что сухая жаркая погода идеально подходит для замены ветрового стекла.