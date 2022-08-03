5 крайне важных процедур с автомобилем, которые необходимо делать именно в жару

С новыми машинами сейчас в России, мягко говоря, «не очень». Запчасти на те ТС, что имеются у людей на руках, стоят немало. Ремонт и даже регламентные ТО стали из-за этого делом совсем грустным — с точки зрения сохранности содержимого кошелька. Поэтому сейчас автовладельцу приходится, с одной стороны, особенно бережно относиться к своему авто, а с другой — стараться минимизировать свои затраты на его обслуживание.

ХИМЧИСТКА ЖЖОТ

Следуя такой «сберегательной» логике, портал «АвтоВзгляд», в частности, рекомендует производить капитальную химчистку салона машины именно в жаркую погоду. Дело в том, что после нее вся обивка, кресла и прочие способные впитывать влагу детали интерьера остаются влажными. И далеко не на каждой автомойке машину после подобной процедуры просушивают как следует. Оставшаяся после химчистки влага может спровоцировать целый набор проблем в последующем: от коррозии кузова до «глюков» в электрике. А на жарком летнем солнышке салон гарантированно быстро досохнет.

ПЫЛЕСОСИТЬ НЕ ВРЕДНО

Второй «лайфхак» касается воздушных фильтров — салонного и стоящего в моторном отсеке. Даже если еще не подошло время их менять, не поленитесь — достаньте их и пропылесосьте пока тепло. В условиях жаркой погоды пыль и прочие загрязнения будут легче отделяться от фильтрующих элементов.