Почему исправный автомобиль, прошедший техобслуживание, не вынесет дороги на юг

Конечно же, каждый водитель готовит свою машину, особенно, если знает, что скоро предстоит длительный вояж на юг. Какого же бывает удивление, если «железный конь» не выдерживает даже расслабленного вояжа и ломается. Да так, что приходится делать капремонт двигателя. Разберемся, что же может списать автомобиль в утиль.

Например, в поездке в Астрахань двигателю может грозить серьезный ремонт из-за того, что в систему впуска в большом количестве попала пыль. А ведь фильтр меняли на новый, фирменный, и установили его как положено! Но затем автовладелец не проверил герметичность самого впускного тракта, начиная от корпуса воздушного фильтра и заканчивая головкой блока цилиндров. Если где-то есть трещины или неплотные соединения, то пыль через них проникнет в мотор и быстро убивает его.

Жара — еще один враг автомобиля, а если в системе охлаждения залит дешевый антифриз, то южное солнце доведет до пожара в моторном отсеке. Дело в том, что с ростом температуры и нагрузки на двигатель (например, при толкании в пробке) охлаждающая жидкость No Name может не только закипеть, но и загореться. Нужна лишь искра. В этом случае транспортное средство сгорает до тла. Так что никогда не экономьте на антифризе.