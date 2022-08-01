Почему большой запас запчастей не поможет при поломке на трассе

Начнем с мелочей, которые оказываются важными. На колесные ниппели никто даже не смотрит, а ведь такой процесс как старение резины остановить невозможно. Если долго не менять эти копеечные детали, то на них появляются микротрещины. В результате, воздух начинает травить и происходит это в самый неподходящий момент, когда водитель уже прилично уехал от крупного населенного пункта. В самом худшем случае спускать начинают два колеса и тогда запаска не помогает. А если травит золотник, то и баллон с герметиком не всегда будет эффективным.
Но это еще не все. В дальнюю дорогу почти все водители берут с собой комплект свечей и катушку зажигания. Как правило, она единственная, ведь стоит немало. Подобный набор сильно помогает, ведь если на трассе одну из катушек пробивает и мотор начинает троить, у автовладельца есть запчасти для решения проблемы. Но фокус в том, что далеко не все могут сразу определить, какая из запчастей неисправна. Начинается поиск, а он может закончиться плохо. Дело в том, что со временем катушки «прикипают» и снимаются с усилием. Этим славятся, например, двигатели Volkswagen. Может произойти так, что при демонтаже такая «прилипшая» деталь просто расколется. И она, как назло, окажется работающей! Получится ситуация, когда пробитая катушка еще не найдена, а треснувшую надо менять. Придется вызывать эвакуатор и платить за долгую поездку до сервиса.
Многие возят в багажнике даже бензонасос, чтобы в случае поломки была возможность замены. Иные автоэксперты рекомендуют купить тот, что подходит к «десятке», потому как его можно «заколхозить» даже к иномарке. Не стоит слушать подобные советы. Ведь «заколхозить» получается далеко не у всех. Да и не каждый знает, как снимать задний диван и вскрывать топливный бак. Это сложная работа, которую рядовой автолюбитель просто не сможет сделать. Так что не советуем тратить деньги на такую запчасть. Лучше следите за тем, что заливаете в бак.
Еще один неприятный сюрприз, который ждет владельца подержанного автомобиля. Обычно никто не обращает внимание на состояние подвеса выхлопной системы. А ведь кронштейны ржавеют. И если запустить процесс, то глушитель вместе с трубой просто отвалится и останется на дороге. Устранить такую поломку в полевых условиях невозможно. Так что перед дальней дорогой загляните под днище, очистите его от ржавчины и обработайте антикором. Это снизит вероятность форс-мажоров.