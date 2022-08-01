Почему большой запас запчастей не поможет при поломке на трассе

Начнем с мелочей, которые оказываются важными. На колесные ниппели никто даже не смотрит, а ведь такой процесс как старение резины остановить невозможно. Если долго не менять эти копеечные детали, то на них появляются микротрещины. В результате, воздух начинает травить и происходит это в самый неподходящий момент, когда водитель уже прилично уехал от крупного населенного пункта. В самом худшем случае спускать начинают два колеса и тогда запаска не помогает. А если травит золотник, то и баллон с герметиком не всегда будет эффективным.

Но это еще не все. В дальнюю дорогу почти все водители берут с собой комплект свечей и катушку зажигания. Как правило, она единственная, ведь стоит немало. Подобный набор сильно помогает, ведь если на трассе одну из катушек пробивает и мотор начинает троить, у автовладельца есть запчасти для решения проблемы. Но фокус в том, что далеко не все могут сразу определить, какая из запчастей неисправна. Начинается поиск, а он может закончиться плохо. Дело в том, что со временем катушки «прикипают» и снимаются с усилием. Этим славятся, например, двигатели Volkswagen. Может произойти так, что при демонтаже такая «прилипшая» деталь просто расколется. И она, как назло, окажется работающей! Получится ситуация, когда пробитая катушка еще не найдена, а треснувшую надо менять. Придется вызывать эвакуатор и платить за долгую поездку до сервиса.