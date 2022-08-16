Почему не надо заливать моторное масло в масляный фильтр

Наполнение фильтра маслом перед его монтажем на двигатель для многих стало настоящим ритуалом. Водители аккуратно доливают смазку в этот расходник и другим настоятельно советуют. Обычно доводы таковы: видел, что так делают в сервисе или так делал мой отец. И я буду также.

Есть доводы и посерьезнее. Мол, при первом запуске агрегата, «сухой» фильтр не выдержит напора масла, в результате чего получится воздушная пробка, которая порвет фильтрующую бумагу. Еще один аргумент в том, что за пару секунд, которые уходят на то, чтобы фильтр наполнился маслом, мотор работает «на сухую», а это становится причиной образования задиров на стенках цилиндров. Нужно ли говорить, что последнее постепенно приведет к капитальному ремонту двигателя или его замене?

Так нужно ли лить масло? Для этого заглянем в инструкцию по эксплуатации. В подавляющем большинстве случаев там написано, что масло в фильтр заливать не надо. Максимум, необходимо лишь смазать уплотнительное кольцо.