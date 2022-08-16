Почему не надо заливать моторное масло в масляный фильтр

Фото: Drive2.ru (GarageLab11)
Споры о том, нужно ли заливать масло в фильтр перед его установкой на двигатель, до сих пор не утихают. Причем сторонников обоих лагерей становится все больше. Первые ратуют за то, что нужно обязательно наливать 30 грамм масла, иначе мотору могут грозить проблемы. Другие же ставят запчасть «на сухую». Свои доводы в этом споре приводит и портал «АвтоВзгляд».
Виктор Васильев

Наполнение фильтра маслом перед его монтажем на двигатель для многих стало настоящим ритуалом. Водители аккуратно доливают смазку в этот расходник и другим настоятельно советуют. Обычно доводы таковы: видел, что так делают в сервисе или так делал мой отец. И я буду также.

Есть доводы и посерьезнее. Мол, при первом запуске агрегата, «сухой» фильтр не выдержит напора масла, в результате чего получится воздушная пробка, которая порвет фильтрующую бумагу. Еще один аргумент в том, что за пару секунд, которые уходят на то, чтобы фильтр наполнился маслом, мотор работает «на сухую», а это становится причиной образования задиров на стенках цилиндров. Нужно ли говорить, что последнее постепенно приведет к капитальному ремонту двигателя или его замене?

Так нужно ли лить масло? Для этого заглянем в инструкцию по эксплуатации. В подавляющем большинстве случаев там написано, что масло в фильтр заливать не надо. Максимум, необходимо лишь смазать уплотнительное кольцо.

Фото: guides-auto.ru

Кстати, сам фильтр не порвет при запуске мотора. С поправкой: если он качественный. Бывали случаи, когда запчасть раздувало, а потом корпус лопался по шву. Однако причины были не в воздушной пробке и не в моторе, а в поддельной запчасти, у которой заедал перепускной клапан. Такую некачественную дешевку разорвало бы в любом случае.

Что касается работы мотора «на сухую», то здесь возразим. Дело в том, что при замене масла полностью оно не вытекает. А на трущихся поверхностях сохраняется слой, который никуда не исчезает. Потому при пуске двигателя трущиеся детали как прежде защищены.

Кстати, менять фильр с залитой в него смазкой очень неудобно, ведь часто его располагают сбоку силового агрегата. То есть установить запчасть, не пролив содержимое, попросту не получится. Поэтому не делайте бесполезную работу. С мотором и так все будет хорошо. Главное — после процедуры проверить уровень. Он должен быть между отметками Max и Min.

двигатель, ДВС, ремонт, запчасти, техническое обслуживание, моторное масло
16 августа 2022
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