Новое поколение Mercedes-Benz E-класса будет скромнее младшей «цешки»

Изображения немецкой новинки разместили на форуме Cochespias, который специализируется на обсуждении предсерийных версий новых моделей.

Судя по ним, у седана изменились пропорции, а задний свес стал больше. Ручки дверей на картинках обычные, однако, ранее ходили слухи о том, что E-класс получит выдвижные ручки, как у электромобиля EQS. Видимо, их предложат в дорогих версиях.

Ожидается, что под капотом Mercedes-Benz E-Class в кузове W214 окажутся, как традиционные моторы, так и гибридные агрегаты. При этом двигатели V8 отправят на заслуженный отдых.