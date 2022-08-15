Новое поколение Mercedes-Benz E-класса будет скромнее младшей «цешки»

Фото: Cochespias
Патентные изображения нового поколения Mercedes-Benz E-класса разместили в сети. По ним видно, что революций в дизайне не произошло. Новинка напоминает младшую модель С-класса, которую обновили в прошлом году. Что же касается решетки радиатора, то она кажется заметно меньше, чем у «цэшки», да и по дизайну более скромна.
Виктор Васильев

Изображения немецкой новинки разместили на форуме Cochespias, который специализируется на обсуждении предсерийных версий новых моделей.

Судя по ним, у седана изменились пропорции, а задний свес стал больше. Ручки дверей на картинках обычные, однако, ранее ходили слухи о том, что E-класс получит выдвижные ручки, как у электромобиля EQS. Видимо, их предложат в дорогих версиях.

Ожидается, что под капотом Mercedes-Benz E-Class в кузове W214 окажутся, как традиционные моторы, так и гибридные агрегаты. При этом двигатели V8 отправят на заслуженный отдых.

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15 августа 2022
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