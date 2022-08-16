Зачем бывалые водители вставляют камеры в бескамерные шины

Бескамерная шина — это просто в эксплуатации, больший ресурс и значительно комфортнее в движении. Как ни странно, придумали их очень давно: в 1903 году Пол Литчфилд, инженер Goodyear разработал и запатентовал шину, которая не нуждалась в камере. Казалось бы, все гениальное — просто: приклеивай себе резину к диску и бед не знай.

Однако первый автомобиль с бескамерными шинами увидел свет лишь полвека спустя, в 1954 году. Дело происходило в Америке, а носителем инновации стал Packard. Причина тоже ясна: бескамерная шина куда надежнее, легче и меньше греется, позволяя ехать на значительно более высоких скоростях. Чем быстрее становились дороги, тем меньше на них оставалось автомобилей с камерой в шинах. Со временем бескамерная покрышка окончательно взяла верх, а водители, трижды перекрестившись, перешли на более технологичный и комфортный вид шин. Впрочем, не везде.

Фокус в ареале проживания автомобиля: если машина ездит исключительно по асфальту, иногда съезжая на грунтовку, то «бескамерка» выигрывает ' в одну калитку' с огромным запасом. Но стоит сменить магистраль на бездорожье, как начинаются вопросы: в колее и бездорожье нужно спускать давление в покрышках, увеличивая пятно контакта. Одно неловкое движение — и колесо разбортируется, приводя к «танцам с бубнами» по пояс в грязи. Камера позволяет эту проблему избежать.