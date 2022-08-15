На лекарствах, несовместимых с вождением автомобиля, может появиться специальная маркировка

В борьбе с особо опасными лекарствами, к которым гаишники причисляют, помимо прочего, средства от диареи, заболеваний желудочно-кишечного тракта, укачивания в автомобиле и аллергии, предложили ввести специальную маркировку. Например, красный кружок с перечеркнутой машинкой — такой символ, нанесенный на упаковку, сразу бы, прямо в аптеке, предупреждал водителей о потенциальной опасности ДТП или, правильнее сказать, лишения «прав».

На первый взгляд, идея кажется здравой: ведь сейчас информация о несовместимости препарата с управлением автомобиля указывается лишь в инструкции, в которую заглядывают далеко не все. С другой стороны, эксперты уверены, что маркировка не поможет. Так, например, президент Московской коллегии правовой защиты автовладельцев Виктор Травин в беседе с «Коммерсантом» провел параллель с табаком: «Останавливают ли курильщиков страшные надписи и картинки на пачках сигарет? Ни разу».

Но одно ясно совершенно точно: нанесение специальной маркировки приведет к увеличению расходов фармпроизводителей, а значит, и для граждан цены на лекарства вырастут. Так что, если власти в приоритет ставят безопасность, а не пополнение казны, то куда эффективнее было бы проработать этот вопрос с врачами. Например, обязать их, составляя план лечения, выяснять, водит ли пациент машину, и назначать препараты, исходя из этого обстоятельства.