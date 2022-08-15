Штраф за непристегнутую игрушку: в Госдуме снова раскритиковали камеры ГИБДД

— Вот в этом случае — квинтэссенция бреда нынешних комплексов фото- и видеофиксации. Наглядно. Нашествие камер уже серьезно деформировало систему ГИБДД, сотрудников которой комплексы фиксации были призваны частично (и безуспешно, как оказалось) заменить. Вся безопасность на дорогах, оборудованных камерами — большей частью миф, красиво монетизированный в пользу региональных бюджетов и владельцев устройств, — написал в своем Telegram-канале г-н Нилов.

Депутат отметил, что властям уже давно пора навести порядок в этой сфере, а именно — инициировать тщательный аудит, по результатам которого демонтировать лишние комплексы. А таких, по его мнению, на российских дорогах более 70%. «Сегодня это кошельки, а не инструменты безопасности», — подчеркнул Нилов.