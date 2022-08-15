Штраф за непристегнутую игрушку: в Госдуме снова раскритиковали камеры ГИБДД

— Вот в этом случае — квинтэссенция бреда нынешних комплексов фото- и видеофиксации. Наглядно. Нашествие камер уже серьезно деформировало систему ГИБДД, сотрудников которой комплексы фиксации были призваны частично (и безуспешно, как оказалось) заменить. Вся безопасность на дорогах, оборудованных камерами — большей частью миф, красиво монетизированный в пользу региональных бюджетов и владельцев устройств, — написал в своем Telegram-канале г-н Нилов.
Депутат отметил, что властям уже давно пора навести порядок в этой сфере, а именно — инициировать тщательный аудит, по результатам которого демонтировать лишние комплексы. А таких, по его мнению, на российских дорогах более 70%. «Сегодня это кошельки, а не инструменты безопасности», — подчеркнул Нилов.
Он также напомнил, что некоторое время назад в Госдуму был внесен законопроект, запрещающий привлекать к административной ответственности водителей с помощью комплексов фото- и видеофиксации, если нарушение не связано с превышением скорости или еще несколькими «провинностями». Но непристегнутого ремня и мобильного телефона в числе исключений не было.
Будет уместно вспомнить и другой законопроект — комитета Госдумы по транспорту. Он устанавливает конкретные основания и условия использования комплексов автоматической фиксации нарушений. Окончательно решение по этому вопросу еще не принято: документ на рассмотрении. Шанс, что его одобрят, хотя и невысокий, но все же есть. И если это случится, то новые правила установки камер вступят в силу в марте следующего года.