Не мерзни, «незамерзайка»: зачем водители убирают обратный клапан из стеклоочистителя

Рано или поздно каждый автомобилист сталкивается с проблемой подмерзания омывающей жидкости в системе ее подачи на лобовое стекло. Виной тому, как некачественная «омывайка», так и физические процессы, происходящие с ней. Однако и для одной, и для другой причины есть дешевое, но действенное решение.
Если «омывайка» вдруг замерзла в подводящих трубках или форсунках, возможно, причина в ее сомнительном качестве. Скорее всего, жидкость в баклажке попросту не отвечает заявленным характеристикам. И здесь нужно попросту сменить марку, разумеется, предъявив свою претензию производителю некачественного продукта (если, конечно, вы его найдете).
Однако прежде, чем обвинять производителя «омывайки», нужно провести простой эксперимент, который поможет выявить несоответствие «незамерзайки» тем параметрам, что указаны на этикетке. Для этого бутыль с небольшим количеством жидкости нужно бросить в багажник. Если качество «омывайки» действительно сомнительное, то эксперимент не затянется надолго, а сразу же выявит подлог — при первых же заморозках жидкость попросту превратится в желеобразную субстанцию, а то и вовсе в лед.
Правда, случается так, что жидкость, которую вы бросили в багажник, не замерзает даже в сильный мороз, но из форсунок стеклоомывателя по-прежнему ничего не льется. Если вы убедились в работоспособности подающего моторчика и в отсутствие протечек, то проблема может скрываться в физических процессах.
Для того, чтобы сохранить прозрачность лобового стекла на долгие годы, автопроизводители придумали простую, но в то же время, гениальную вещь — с первым взмахом «дворников» на стекло должна подаваться омывающая жидкость, которая не только смывает грязь, но и выступает в качестве смазки.
Чтобы жидкость не убегала обратно в бачок, а, так сказать, была доступна по первому же требованию водителя, в систему подачи внедрили обратный клапан. Клапанов может быть, как несколько — их устанавливают на каждую форсунку. Так и один общий на все форсунки. Но принцип их действия сводится к одному — при срабатывании подающего моторчика клапан открывается, и жидкость поступает на стекло. А когда тот отключается, клапан закрывается, не давая «омывайке» возможности слиться из патрубков в бачок. Таким образом, при следующем нажатии на подрулевой рычажок из форсунок без промедлений начинает бить струя «незамерзайки».
Однако состав омывающей жидкости, находящейся в патрубках, может меняться — при ее прогреве изопропиловый спирт, составляющий ее основу, испаряется. И если вы давно не пользовались омывателем, оставшаяся в патрубках жидкость, потеряв часть свойств, может замерзать.
Что можно с этим сделать?
Для того, чтобы избежать подмерзания «омывайки» в патрубках, на зиму необходимо убрать из системы обратный клапан. Слякоти и влаги зимой хватает, а потому при нажатии подрулевого рычажка, щетки стеклоочистителя, в большинстве случаев, будут работать по мокрой поверхности лобового стекла, и никак не навредят ему. Да в подаче «незамерзайки» будет секундная задержка. Но риск образования льда в подводящих трубках и форсунках будет сведен к минимуму.
Впрочем, наилучший способ не остаться слепым на дороге — использовать качественную «омывайку» от проверенного производителя.