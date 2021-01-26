Не мерзни, «незамерзайка»: зачем водители убирают обратный клапан из стеклоочистителя

Рано или поздно каждый автомобилист сталкивается с проблемой подмерзания омывающей жидкости в системе ее подачи на лобовое стекло. Виной тому, как некачественная «омывайка», так и физические процессы, происходящие с ней. Однако и для одной, и для другой причины есть дешевое, но действенное решение.

Если «омывайка» вдруг замерзла в подводящих трубках или форсунках, возможно, причина в ее сомнительном качестве. Скорее всего, жидкость в баклажке попросту не отвечает заявленным характеристикам. И здесь нужно попросту сменить марку, разумеется, предъявив свою претензию производителю некачественного продукта (если, конечно, вы его найдете).

Однако прежде, чем обвинять производителя «омывайки», нужно провести простой эксперимент, который поможет выявить несоответствие «незамерзайки» тем параметрам, что указаны на этикетке. Для этого бутыль с небольшим количеством жидкости нужно бросить в багажник. Если качество «омывайки» действительно сомнительное, то эксперимент не затянется надолго, а сразу же выявит подлог — при первых же заморозках жидкость попросту превратится в желеобразную субстанцию, а то и вовсе в лед.

Правда, случается так, что жидкость, которую вы бросили в багажник, не замерзает даже в сильный мороз, но из форсунок стеклоомывателя по-прежнему ничего не льется. Если вы убедились в работоспособности подающего моторчика и в отсутствие протечек, то проблема может скрываться в физических процессах.