Как окрашенная «незамерзайка» может испортить цвет кузова машины

Наши постоянные читатели наверняка заметили, что сезонные тесты некоторых продуктов автохимии и, в первую очередь, незамерзающих жидкостей для чистки автомобильных стекол, стали своего рода традицией для портала «АвтоВзгляд». Такой повышенный интерес к «незамерзайкам» со стороны наших экспертов вполне объясним — эти продукты были, есть и остаются самыми массовыми расходными жидкостями, реализуемыми на нашем рынке зимой.
Действительно, сегодня едва ли не в каждом магазине можно увидеть сразу несколько различных морозостойких «стеклоомываек». При этом, как показывает опыт их тестирования в предыдущие годы, многие продукты этой категории не соответствуют заявленным нормативам ни по морозостойкости, ни по безопасности.
В этой связи уместным будет вспомнить одну характерную «производственно-потребительскую» тенденцию: чем хуже в стране экономическая ситуация, тем больше продукции сомнительного качества появляется на рынке. А коли так, то необходимость ее тестирования становится тем более актуальной.
В этом сезоне для контрольных испытаний эксперты «АвтоВзгляда» совместно с порталом «АвтоПарад» закупили в сетевых магазинах и розничных торговых точках десять стеклоомываек. Девять из них российские, и лишь один — лицензионный продукт, выпускаемый в Подмосковье по рецептуре немецкой компании Liqui Moly. Большинство образцов («Чистая миля» −20C, Proff −20С, Top Energy −20C, «Чисто Плюс −20С», Liqui Moly Antifrost −20С, «ОКей −20С» а также «Лимон Light −20» и Hubba Bubba −20C марки Spectrol) содержат жидкости с заявленной температурой замерзания −20 градусов. Еще два образца — Profi −30C и Gleid Master −30C — составы, которые, согласно данным на этикетках, должны выдерживать 30-градусный мороз.
Поскольку все образцы содержат в своем составе красители, то помимо низкотемпературных свойств, они в ходе нынешнего теста проверялись и на безопасность, в части воздействия на лакокрасочное покрытие (ЛКП). Напомним, что любой стеклоомыватель по умолчанию должен быть химически и нейтрален к кузовной краске, автомобильному пластику и резиновым деталям внешнего обвеса машины.
Совершенно очевидно, что такие свойства «незамерзаек» могут быть достигнуты при их изготовлении исключительно из качественных компонентов, включая красители. И чтобы узнать, насколько хороши красители, используемые в тестовых образцах, эксперты разработали собственную методику испытаний, учитывающую условия реальной эксплуатации автомобиля.
Для этой цели были изготовлены окрашенные светлой автоэмалью металлические пластины, имитирующие элементы кузова. На них в течение нескольких дней периодически, в небольшом количестве, наносились испытуемые жидкости.
Затем смоченные пластины выдерживались в горизонтальном положении на открытом воздухе до полного высыхания обработанного фрагмента ЛКП. В итоге, после испарения той или иной жидкости, на светлой эмали оставались следы красящего вещества. Эти высохшие пятна красителя, в зависимости от степени его воздействия на ЛКП, требовалось удалить тем или иным образом. Собственно говоря, эти способы и стали теми критериями, которые позволили четко оценить степень воздействия конкретной «стеклоомывайки» на кузовную краску.
Проведенный эксперимент позволил экспертам обозначить три оценки по степени безопасности зимних жидкостей при их воздействии на ЛКП: «хорошо», «удовлетворительно» и «неудовлетворительно». В частности, оценку «хорошо» получили составы, следы воздействия которых можно было удалить струей обычной воды. Поскольку эту оценку по итогам испытаний получило большинство проверенных образцов, упомянем лишь те из них, с которыми пришлось конкретно повозиться, «заметая следы» красителя.
К таковым относятся продукты трех брендов: Top Energy −20С, а также «ОКей −20 С» и Gleid Master −30С. Двум последним эксперты поставили оценку «удовлетворительно». Дело в том, что следы их воздействия на кузовную краску сразу смыть водой не получилось, поэтому над пластинами пришлось основательно поработать с влажной намыленной губкой, по типу того, как это обычно делается с запачканным кузовом на автомойке. В итоге, хотя и не сразу, но остатки красителей удалось затереть.
Что касается отмеченного выше состава от бренда Top Energy, то его, по степени воздействия на кузовную краску, однозначно следует позиционировать, как опасный продукт. Синюшные разводы от пигмента, образовавшиеся после высыхания данной жидкости, настолько сильно въелись в ЛКП контрольной пластины, что справиться с ними не смогла даже намыленная губка. Сейчас специалисты работают над тем, чтобы попытаться удалить пятна с помощью какого-нибудь автокосметического препарата.
Очевидно, что негативный эффект воздействия на краску зимней «стеклоомывайки» Top Energy дает повод для серьезных размышлений и лишний раз говорит об актуальности проблемы выбора безопасной жидкости для чистки стекол.
Впрочем, все это, можно сказать, лишь ягодки на фоне тех результатов, что были получены в ходе оценки низкотемпературных свойств «незамерзаек». Забегая вперед отметим, что заявленная температура замерзания не подтвердилась у 90% проверенных образцов.
Проверка морозостойкости зимних жидкостей проводились в морозильной камере, в которой ступенчато, начиная с отметки −16 С, с шагом в один градус понижалась температура. При каждом ее значении образцы выдерживались в камере в течение 6-ти часов. Что же показали эти исследования?
Их итог оказался поистине аховым — тест на морозостойкость не прошли девять из десяти его участников! Из всей десятки зимних жидкостей заявленный показатель по температуре подтвердился лишь у одной — незамерзайки Liqui Moly Antifrost −20С. Более того, у нее зафиксирован довольно весомый запас морозостойкости, поскольку реальная температура замерзания «антифроста» составила −22С. В итоге зимняя стеклоомывайка от немецкого бренда заслуженно застолбила за собой статус победителя нынешнего теста.
У остальных участников, проваливших тест на морозостойкость, расклад по температуре замерзания оказался таким: у «Чисто Плюс −20С», «Лимон Light −20», Profi −30C и Gleid Master реальный показатель зафиксирован на уровне −16 С, у Top Energy −20С, Hubba Bubba −20C, «ОКей −20 С» и «Чистя миля −20С» — на уровне −17С и, наконец, на отметке −18 градусов — у Proff −20С.
Таким образом, подводя итоги сравнительных испытаний зимних стеклоомывающих жидкостей, мы вынуждены в очередной раз с сожалением констатировать, что низкотемпературные свойства многих продуктов этой категории не соответствуют заявленным показателям.
Омрачает ситуацию и тот факт, что некоторые жидкости, попав при распылении на кузов автомобиля, могут реально подпортить цвет и фактуру его лакокрасочного покрытия. Очевидно, что эти факторы обязательно надо учитывать при покупке незамерзающих составов для бачка омывателя.
Все полученные результаты размещены в итоговой таблице (см. фото выше), которая, возможно, окажется полезной при выборе конкретной «стеклоомывайки».