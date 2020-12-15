Как окрашенная «незамерзайка» может испортить цвет кузова машины

Наши постоянные читатели наверняка заметили, что сезонные тесты некоторых продуктов автохимии и, в первую очередь, незамерзающих жидкостей для чистки автомобильных стекол, стали своего рода традицией для портала «АвтоВзгляд». Такой повышенный интерес к «незамерзайкам» со стороны наших экспертов вполне объясним — эти продукты были, есть и остаются самыми массовыми расходными жидкостями, реализуемыми на нашем рынке зимой.

Действительно, сегодня едва ли не в каждом магазине можно увидеть сразу несколько различных морозостойких «стеклоомываек». При этом, как показывает опыт их тестирования в предыдущие годы, многие продукты этой категории не соответствуют заявленным нормативам ни по морозостойкости, ни по безопасности.

В этой связи уместным будет вспомнить одну характерную «производственно-потребительскую» тенденцию: чем хуже в стране экономическая ситуация, тем больше продукции сомнительного качества появляется на рынке. А коли так, то необходимость ее тестирования становится тем более актуальной.