Какие «советские» лайфхаки помогут сильно сэкономить на содержании современной иномарки

До последнего времени антикоррозийная обработка своих авто была преимущественно уделом хозяев совсем уж немолодых машин. Или ТС, склонных к коррозии после не особо качественного ремонта. А вот в эпоху СССР личные автомобили полагалось покрывать специальным составом практически в обязательном порядке — для продления срока их службы.

Теперь, поскольку мы в какой-то мере возвращаемся к похожей ситуации в автопроме, антикор опять становится процедурой из разряда «must have» для владельца легковушки — чтобы она дольше не ржавела.

Что быстрее всего выходит из строя даже в самой современной машине? Правильный ответ — детали подвески. И «родные» комплектующие, и «неоригинал» стоят теперь немало. В СССР, чтобы реже менять шаровые опоры, умельцы придумали продлять им жизнь простейшей операцией. Они обратили внимание на то, что со временем смазка, находящаяся в опоре, срабатывается, после чего узел быстро «умирает». Чтобы оттянуть этот момент, под резиновый пыльник уже давно не новой «шаровой» специальным шприцем загонялся густой состав подходящей спецификации. Такой прием стоит вспомнить и сейчас, обслуживая иномарки — хуже точно не будет.