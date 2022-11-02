Какие «советские» лайфхаки помогут сильно сэкономить на содержании современной иномарки

До последнего времени антикоррозийная обработка своих авто была преимущественно уделом хозяев совсем уж немолодых машин. Или ТС, склонных к коррозии после не особо качественного ремонта. А вот в эпоху СССР личные автомобили полагалось покрывать специальным составом практически в обязательном порядке — для продления срока их службы.
Теперь, поскольку мы в какой-то мере возвращаемся к похожей ситуации в автопроме, антикор опять становится процедурой из разряда «must have» для владельца легковушки — чтобы она дольше не ржавела.
Что быстрее всего выходит из строя даже в самой современной машине? Правильный ответ — детали подвески. И «родные» комплектующие, и «неоригинал» стоят теперь немало. В СССР, чтобы реже менять шаровые опоры, умельцы придумали продлять им жизнь простейшей операцией. Они обратили внимание на то, что со временем смазка, находящаяся в опоре, срабатывается, после чего узел быстро «умирает». Чтобы оттянуть этот момент, под резиновый пыльник уже давно не новой «шаровой» специальным шприцем загонялся густой состав подходящей спецификации. Такой прием стоит вспомнить и сейчас, обслуживая иномарки — хуже точно не будет.
Раньше вас, вероятно, особо не волновали сколы и мелкие «царапки» на кузове. Мол, перед продажей в трейд-ин их заполирую — никто и не заметит, думали вы? А теперь придется позаботиться о том, чтобы такая «мелочевка» не спровоцировала развитие ржавчины — ведь на этом автомобиле вам явно придется ездить еще долго. В СССР подобная проблема решалась просто. На сколы и царапины аккуратно капали каким-нибудь густым антикоррозийным составом типа «мовиля». От развития ржавых «язв» этот способ спасал, хотя и требовал периодического повторения процедуры после мойки машины.
Сейчас в России дефицита автомобильных «дворников» не наблюдается, но их непрерывный износ регулярно требует покупки новых — когда старые начинают развозить грязную муть по «лобовухе» вместо того, чтобы удалять с нее все постороннее. Дабы не тратить лишние деньги, можно реанимировать стеклоочистители по-советски. Чтобы вернуть эластичность «резинкам», их следует положить на часок в бензин или керосин. Каркасные «дворники» порой начинают плохо чистить потому, что их шарниры из-за коррозии теряют изначальную подвижность и плохо прижимают стеклоочиститель к рабочей поверхности. Для реанимации механизма «дворника» достаточно бывает «пропшикать» его каркас из баллончика с WD−40.