Спасут ли гибнущий автопром России «шарашки» времен СССР

К началу ХХ века Россия охотно состязалась с мировым сообществом в самых модных отраслях, наравне с другими осваивая паровозостроение, воздухоплавание и автомобилизацию. При этом страна только отходила от привычного стереотипа заимствования, когда пару предыдущих веков она охотно принимала чужие технологии, не утруждаясь собственными.

Что было особенно приметно в щепетильном вопросе обороноспособности, где русская армия использовала исключительно зарубежные стрелковые образцы. Создание первой в истории отечественной винтовки им. Мосина образца 1891 года, скомпилированной с использованием работ бельгийца Леона Нагана, тем не менее, стало прорывом, но озадачило непривычное общество, не готовое к мысли о том, что русское может быть не хуже заграничного.

Однако единичный пример отечественной винтовки не пошатнул привычных устоев и прочее оружие осталось заграничным: пулемет Максима, револьверы Нагана и Смит-Вессона. Но когда человечество принялось за авиацию и автомобили, Россия показала потенциал и обнаружила талантливых инженеров, рисковых конструкторов и азартных промышленников.