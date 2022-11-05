Как на долгие годы продлить жизнь катализатору автомобиля

Нет более неизведанного и опасного элемента двигателя внутреннего сгорания, чем катализатор. Его боятся, ведь стоит не уследить, не заметить, как керамические соты мгновенно развалятся, набив цилиндры пылью, которая раздерет поверхности и приведет к переборке двигателя. Однако превентивная «хирургия», на которую, начитавшись интернета, идут многие автовладельцы — тоже «так себе вариант».

Отрезав от системы один из узлов, приходится вносить изменения в программное обеспечение мотора, использовать разные «затычки» и «обманки», что в итоге приводит к вороху проблем и сложностей. В конце концов, вечно горящий на приборной панели значок check engine и черный выхлоп, залепляющий бампер — тоже не в радость. Либо плати опытному «хирургу», либо выбирай из двух зол. Довольно печальная перспектива.

Дрянное топливо, с которым в российских регионах неустанно, но и безрезультатно борются уже многие десятилетия, вечные пробки и посредственное обслуживание автомобиля с повсеместной экономией «на спичках», однажды сведут каталитический нейтрализатор в могилу. Молчу про газовую установку, которая сделает этот путь предельно коротким. И что же делать?

Опыт соседей по несчастью подсказывает весьма и весьма продуктивное решение, позволяющее продлить жизнь «ката» в разы. Читай, не на месяцы, а на годы. И решение-то в общем и целом простое, которое уже начали применять в России: оказывается, катализатор можно промыть! Картридж «очистителя», конечно, забивается, но ведь вовремя спохватившись, услышав сигналы самого автомобиля, одной простой операцией, которая стоит не слишком дорого, можно и нужно крепко сэкономить.