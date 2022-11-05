Как на долгие годы продлить жизнь катализатору автомобиля

Нет более неизведанного и опасного элемента двигателя внутреннего сгорания, чем катализатор. Его боятся, ведь стоит не уследить, не заметить, как керамические соты мгновенно развалятся, набив цилиндры пылью, которая раздерет поверхности и приведет к переборке двигателя. Однако превентивная «хирургия», на которую, начитавшись интернета, идут многие автовладельцы — тоже «так себе вариант».
Отрезав от системы один из узлов, приходится вносить изменения в программное обеспечение мотора, использовать разные «затычки» и «обманки», что в итоге приводит к вороху проблем и сложностей. В конце концов, вечно горящий на приборной панели значок check engine и черный выхлоп, залепляющий бампер — тоже не в радость. Либо плати опытному «хирургу», либо выбирай из двух зол. Довольно печальная перспектива.
Дрянное топливо, с которым в российских регионах неустанно, но и безрезультатно борются уже многие десятилетия, вечные пробки и посредственное обслуживание автомобиля с повсеместной экономией «на спичках», однажды сведут каталитический нейтрализатор в могилу. Молчу про газовую установку, которая сделает этот путь предельно коротким. И что же делать?
Опыт соседей по несчастью подсказывает весьма и весьма продуктивное решение, позволяющее продлить жизнь «ката» в разы. Читай, не на месяцы, а на годы. И решение-то в общем и целом простое, которое уже начали применять в России: оказывается, катализатор можно промыть! Картридж «очистителя», конечно, забивается, но ведь вовремя спохватившись, услышав сигналы самого автомобиля, одной простой операцией, которая стоит не слишком дорого, можно и нужно крепко сэкономить.
Итак, каталитический нейтрализатор находится в выхлопной трубе и основная его задача — очистка вредных выхлопов. Проще говоря, проходя через него, отравляющие выхлопные газы перестают быть таковыми. Забившись остатками сгоревшего масла и некачественного топлива, катализатор становится причиной слабой работы двигателя, медленного набора скорости и упадка мощности. Именно в этот момент на приборной панели загорается check engine — «чекан», «чекуля», «джеки чан» и далее по списку в зависимости от региона и уровня интеллекта автовладельца. Как правило, в этот момент предлагается один-единственный выход: вырезаем.
Дело в том, что сам по себе новый катализатор обойдется дорого: он состоит из драгметаллов, в том числе из золота и платины. Более того, старый, отживший свое катализатор стоит немалых денег, о чем «хирург» регулярно «забывает» уведомить владельца автомобиля. Именно по этой причине и сложилась популярность операции: мастер получает деньги дважды. Сначала от владельца автомобиля, а потом от сдачи узла в цветмет.
Однако идти на столь серьезные решения стоит только в одном случае: если каталитический нейтрализатор уже начал рассыпаться. Если же он цел — проверить это несложно, достаточно лишь открутить первый лямбда-зонд и залезть внутрь камерой, которая сейчас стоит тысячу рублей в базарный день — то катализатор однозначно нужно сохранять и промывать.
Потребуется лишь автомойка и специальная едкая химия, способная смыть многолетние прикипевшие отложения. Пара часов работы, и можно ставить на место. Добиться желаемого, получить качественную услугу за вменяемый тариф можно лишь одним способом: самостоятельно подготовиться и узнать подробности. Чего бы не касался ремонт, правило будет работать. Это не СТО такие, это время такое.