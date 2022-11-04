Концы в воду: почему не стоит покупать подержанные автомобили из Сочи

По официальной статистике, около 120 автомобилей получили повреждения в результате наводнения, случившегося в Сочи 23 июля. Но со слов местных жителей, масштаб бедствия раз в пять-шесть больше, ибо за справками в полицию о причинении материального ущерба обратились далеко не все автовладельцы (преимущественно те, у кого машины «каскованные»). Бедолаги же без страховок и надежд на то, что городские власти им подкинут копеечку на ремонт покореженного транспорта, ринулись прямиком в автосервисы.
Круглосуточный заработок
Пообщавшись с механиками четырех мастерских в разных районах Сочи, портал «АвтоВзгляд» выяснял, что в течение трех недель после удара стихии в сервисах было не протолкнуться, и большинство техстанций города перешли на круглосуточный режим работы. Оно и понятно, ведь кроме «ласточек» коренного населения Сочи, квакающими лягушками внутри салона обзавелись и автомобили «понаехавших». И отдыхающие готовы были платить фактически любые деньги, лишь бы их машинам вернули способность самостоятельно передвигаться. Чем, собственно, и не преминули воспользоваться ушлые сервисмены, придумывая цены на свои услуги, что называется от балды.
Самая распространенная проблема, которую решали механики — это удаление воды из выхлопной системы, двигателя, корпуса воздушного фильтра. Кроме того, они обрабатывали разъемы электропроводки специальными составами. Средний чек за выполнение таких работ колебался от 35 000 до 60 000 рублей — в зависимости от масштаба бедствия и марки автомобиля. В эту стоимость входили не только сами услуги «рукастых умельцев», но и минимальный набор расходников: промывочные и моторные масла, воздушные и масляные фильтры, свечи зажигания. Если же на «утопленнике» заливало датчики или различные блоки управления электроникой, то итоговые суммы доходили и до 250 000 — 300 000 «деревянных».
Небюджетный марафет
И, заметьте, это без химчистки салона! За наведение марафета в интерьерах машин автовладельцы раскошеливались еще минимум на 15 000 — 20 000 рублей. На наши округленные от удивления глаза представители «клининговых подразделений» автомастерских парировали, мол, ну а вы как хотели, ведь на очистку одного седана команде из двух мойщиков нужно было потратить 5—6 часов времени и кучу самой разнообразной автохимии. К тому же дополнительно пришлось закупать моющие пылесосы и электрические обогреватели для просушки салонов авто. При этом «борцы за чистоту» честно говорят, что за эту сумму отмывались и сушились только те поверхности, что на виду.
Что же касается разбитых фар, стекол и помятого железа, то по признанию сервисников, в первые недели какого-то огромного ажиотажа в кузовных цехах не наблюдалось. Но к середине августа в городе уже было не найти свободного жестянщика. И даже сейчас, когда после стихийного бедствия прошло больше трех месяцев, в сочинских мастерских все еще полно машин, ожидающих рихтовки, покраски и замены деталей.
Все новое — это хорошо отмытое старое
А вот те автовладельцы, что на свои машины оформили полисы КАСКО, отделались легким испугом, если можно так выразиться. К примеру, Александр Ерохин незадолго до ЧП приобрел в кредит новенький Geely Emgrand за 1,8 млн. рублей. В тот злополучный июльский вечер машину полностью затопило, вода наполнила салон под самую крышу, в «китайце» умерла вся электрика, а на внутреннее убранство без слез было не взглянуть. Хотя снаружи автомобиль был вполне цел.
Уже через пару дней на осмотр «утопленника» приехал оценщик со страховой, констатировал гибель авто, а затем Emgrand погрузили на эвакуатор и увезли восвояси. Нашему собеседнику аннулировали кредит и вернули платежи за последние 6 месяцев. Позже свою машину г-н Ерохин увидел в приложении по продаже «бэушных» автомобилей, где за его «тачку» просили скромные 800 000 рублей. Легенда в описании стандартная: «Не битый, не крашенный, с небольшим пробегом по РФ»…
А вот другой жертве сочинского происшествия в финансовом смысле повезло меньше. У Софьи Колодзинской мусорный бак, подхваченный потоком, со всего размаха влупился в ее Toyota RAV4, и отправил тем самым автомобиль в свободное плаванье. Только на следующий день «Рафик» нашли в груде других машин в речке. На авто не было живого места: полностью разбиты все стекла; кузов, будто выплюнутая жевательная резинка; в салоне ил, камни, ветки… В бардачке была книжечка с документами — ее вынесло в море, но, к счастью, волнами прибило к пляжу, где ее нашли волонтеры, разгребавшие завалы на побережье. «Японка», увы, не была застрахована, а восстанавливать эту груду металлолома за свои кровно нажитые особого смысла не имело. А потому Toyota RAV4 была продана за 500 000 рублей местным автодельцам. Ни то на запчасти, ни то под восстановление…
Восставшие из ада
Не надо иметь семи пядей во лбу, дабы понять, что даже хорошо отмытый и «наштукатуренный» «утопленник» — это не жилец. Кузов, как ни крути, будет гнить, электрика — глючить, а нанесенные сантиметровые слои шпаклевки — отваливаться. Это прекрасно понимают жертвы стихии, а потому всеми силами стремятся избавиться от «мертвеца». Причем в ряде случаев продавцы честно пишут: «автомобиль выбросило в море, заниматься не хочу, продаю как есть». Цена на такие экземпляры в 5—6 раз ниже рынка. Но нюанс в том, что покупают эти «тачки» отнюдь не рядовые «юзеры», а ушлые коммерсанты под восстановление, чтобы затем, как вы понимаете, продать «мертвецов» в те же 5—6 раз дороже. И как оказалось, нарваться на автомобиль, переживший сочинский потоп, проще простого.
Впрочем, вычислить «вернувшийся с того света» автохлам под силу даже дилетанту. Наш эксперт — совладелец сети технических центров «Сити-Центр» Сергей Братищев — рекомендует оценивать состояние машины не только и не столько по блеску кузова:
— Зачастую распознать «утопленника» по внешним признакам невозможно. Самый простой и быстрый способ — это открыть багажник и с пристрастием осмотреть кузов в районе запасного колеса. Если там увидите следы ила, то значит перед вами жертва наводнения. Также вас должно насторожить и слишком идеальное, так сказать, хорошенько отмытое состояние пространства под запаской. В этом случае не поленитесь и поднимите уголок ковролина в салоне авто. Если транспортное средство побывало на дне — вы это тут же увидите. Не ленитесь и тщательно осматриваете машину перед покупкой, ведь приобретя сочинского «утопленника», вы попросту выбросите деньги на ветер. Проблемы начнутся не сразу, но они и не заставят себя долго ждать. Контакты и всевозможные датчики мало-помалу начнут окисляться и через полгода — как пить дать — начнутся глюки по электрике, вплоть до замыкания проводки и возгорания автомобиля, — подытожил эксперт.
Разгильдяйство против бездействия
Подобные разрушительные наводнения на нашем черноморском побережье, увы, не редкость. Уже не раз смывало в море и Сочи, и Геленджик, и Ялту… Но правильных выводов, похоже, ни власть, ни местное население упорно делать не хочет. Ведь основные проблемы — это разгильдяйство людей, которые возводят жилье для сдачи в аренду с чудовищными нарушениями всех норм застройки, и бездействие чиновников, допускающих такую самодеятельность населения.