Концы в воду: почему не стоит покупать подержанные автомобили из Сочи

А вот другой жертве сочинского происшествия в финансовом смысле повезло меньше. У Софьи Колодзинской мусорный бак, подхваченный потоком, со всего размаха влупился в ее Toyota RAV4, и отправил тем самым автомобиль в свободное плаванье. Только на следующий день «Рафик» нашли в груде других машин в речке. На авто не было живого места: полностью разбиты все стекла; кузов, будто выплюнутая жевательная резинка; в салоне ил, камни, ветки… В бардачке была книжечка с документами — ее вынесло в море, но, к счастью, волнами прибило к пляжу, где ее нашли волонтеры, разгребавшие завалы на побережье. «Японка», увы, не была застрахована, а восстанавливать эту груду металлолома за свои кровно нажитые особого смысла не имело. А потому Toyota RAV4 была продана за 500 000 рублей местным автодельцам. Ни то на запчасти, ни то под восстановление…

Восставшие из ада

Не надо иметь семи пядей во лбу, дабы понять, что даже хорошо отмытый и «наштукатуренный» «утопленник» — это не жилец. Кузов, как ни крути, будет гнить, электрика — глючить, а нанесенные сантиметровые слои шпаклевки — отваливаться. Это прекрасно понимают жертвы стихии, а потому всеми силами стремятся избавиться от «мертвеца». Причем в ряде случаев продавцы честно пишут: «автомобиль выбросило в море, заниматься не хочу, продаю как есть». Цена на такие экземпляры в 5—6 раз ниже рынка. Но нюанс в том, что покупают эти «тачки» отнюдь не рядовые «юзеры», а ушлые коммерсанты под восстановление, чтобы затем, как вы понимаете, продать «мертвецов» в те же 5—6 раз дороже. И как оказалось, нарваться на автомобиль, переживший сочинский потоп, проще простого.