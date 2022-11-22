Почему во время ледяного дождя нужно бояться дешевых машин

Нельзя сказать, что для дорожников капризная погода стала сюрпризом. Крупные автотрассы обильно посыпали реагентами, да так, что на них образовались лужи. Тем не менее лед во дворах остался, да и на второстепенных улочках очень скользко. В этих условиях водителю стоит обратить внимание на тех участников движения, что покоряют пространство на бюджетных авто, ведь они могут стать причиной ДТП.

Напомним, что сейчас российские автозаводы выпускают «упрощенные» версии моделей — без ABS и ESP. Такое решение принято, чтобы уменьшить зависимость отечественных производителей от импортных комплектующих. Но «упрощенка» обернется лавиной аварий, особенно во время непогоды.

Дело в том, что у «железного коня» без антиблокировочной системы при резком торможении колеса блокируются, то есть водитель не может отрулить в сторону, избежав тем самым столкновения. Для этого нужно отпустить педаль, но в критической ситуации данное движение сумеют сделать немногие.