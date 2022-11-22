Почему во время ледяного дождя нужно бояться дешевых машин

Нельзя сказать, что для дорожников капризная погода стала сюрпризом. Крупные автотрассы обильно посыпали реагентами, да так, что на них образовались лужи. Тем не менее лед во дворах остался, да и на второстепенных улочках очень скользко. В этих условиях водителю стоит обратить внимание на тех участников движения, что покоряют пространство на бюджетных авто, ведь они могут стать причиной ДТП.
Напомним, что сейчас российские автозаводы выпускают «упрощенные» версии моделей — без ABS и ESP. Такое решение принято, чтобы уменьшить зависимость отечественных производителей от импортных комплектующих. Но «упрощенка» обернется лавиной аварий, особенно во время непогоды.
Дело в том, что у «железного коня» без антиблокировочной системы при резком торможении колеса блокируются, то есть водитель не может отрулить в сторону, избежав тем самым столкновения. Для этого нужно отпустить педаль, но в критической ситуации данное движение сумеют сделать немногие.
Свою лепту вносит и рост цен на запчасти и дефицит некоторых расходников. Автовладельцы стали экономить на сервисе, покупке качественных шин, что также сказывается на безопасности. Поэтому на дешевых иномарках, у которых есть ABS с ESP, системы могут просто не работать из-за неисправности. А характеристики «резины» недостаточны, чтобы обеспечить стабильность в гололед.
Стоит обратить внимание и на автомобили, которые как бы «заваливаются» назад. Это говорит о том, что у них «уставшие» амортизаторы. Такая машина на скользкой дороге просто опасна, ведь при резком маневре ее может «размотать» по проезжей части. И даже исправная ESP не поможет.
Наконец, сама по себе антиблокировочная система еще не панацея от сложных ситуаций. Ведь она не сокращает тормозной путь. Задача электроники — сделать так, чтобы колеса не блокировались, то есть сохранить управляемость, чтобы рулевой движением «баранки» сумел отвести своего «железного коня» на обочину. Поэтому на скользкой дороге пригодится умение прогнозировать ситуацию, чтобы заранее предвидеть сложные моменты. Это и спасет от аварии.