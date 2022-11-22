В Москве ледяной дождь. Что делать водителю

Для того чтобы понять, что же находится под колесами вашего авто во время движения, можно осторожно нажать на тормоз или покачать руль в разные стороны и по реакции автомобиля оценить ситуацию. Если скользко — снижаем скорость!

Кроме того, во время ледяного дождя, происходит активное обмерзание лобового стекла и щеток стеклоочистителя, с которым не справляется даже система вентиляции и подогрева. В этом случае придется останавливаться в безопасном месте и приводить машину в порядок.

Естественно, что при возникновении подобных погодных аномалий существенно увеличивается риск «глухих» пробок в городе и массовых аварий на магистралях. Поэтому портал «АвтоВзгляд» рекомендует, по возможности, воздержаться от поездок на машине в подобных неблагоприятных условиях.