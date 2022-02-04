Какие обороты следует держать при езде на непрогретом двигателе зимой

Дело в том, что между всеми подвижными частями силового агрегата имеются зазоры. Они рассчитаны таким образом, чтобы обеспечивать оптимальное трение при его рабочей температуре. Когда он не прогрет, величина этих зазоров далека от требуемой — в силу того, что все предметы при нагревании расширяются, а при охлаждении уменьшаются в размерах. Соответственно, холодный агрегат работает в неидеальном для себя режиме и, если заставить его трудиться интенсивнее (увеличить обороты коленвала, например), износ трущихся частей окажется крайне интенсивным.

Но это не значит, что пока он не прогрелся, следует ехать «на холостых». В таком режиме двигатель также испытывает повышенный износ, поскольку ему приходится тащить машину на оборотах, когда он «выбивается из сил», вырабатывая слишком маленький крутящий момент. Таким образом мы приходим к выводу, что холодный мотор, если уж нам пришлось выехать, не дав ему прогреться хотя бы до 40—50 градусов выше ноля, нельзя ни «перекручивать», ни «недокручивать».

То есть следует держать его в диапазоне оборотов, где он выдает уже более-менее приличный крутящий момент, но еще далек до максимальной производительности. У большинства современных двигателей этот самый диапазон лежит где-то между 1800 об/мин и 2200 об/мин. Поэтому при езде на машине с непрогретым движком идеально держать обороты коленвала на уровне 2000 об/мин до тех пор, пока его температура не приблизится к рабочей.