Можно ли сэкономить, разбавив моторное масло «веретенкой»

Старенький «джип» иностранного производства — не роскошь, а насущная необходимость для жителей многих регионов страны. Да и среди городских любителей выбраться на природу внедорожники с многолитровыми моторами по-прежнему популярны, несмотря на постоянный рост цен на топливо. Для планового ТО такого движка может потребоваться 6—8 литров масла. Но пятилитровая канистра иностранного бренда, еще недавно считавшегося «бюджетным», сейчас может стоить и 7000, и 8000, и 9000 рублей. То есть на приобретение нужного количества привычной моторной смазки потребуется 8000−15 000 ₽ Дикие деньги, с точки зрения еще годичной давности.
А сейчас это реальность, которая подталкивает на всевозможные «эксперименты» с целью минимизации затрат на содержание т/с. Ведь «веретенка» стоит в розницу не более 3000 ₽ за 10 л! Понятно, что в ней нет присадок, присутствующих в моторном масле: это все-таки индустриальная смазка. Но почему бы хоть частично не разбавить дорогое специализированное масло для двигателя дешевым веретенным? Автомобилисты, начинавшие водительскую карьеру в конце прошлого века и самостоятельно обслуживавшие свои «Жигули», знают: «веретенку» часто использовали для промывки мотора, чтобы удалить остатки отработавшего лубриканта.
Движок минут 10 молотил «на холостых» с залитой в него «веретенкой», иначе называемой еще трансформаторным маслом. Затем «промывку» сливали и заправляли агрегат уже специализированным средством. Получается, что веретенное масло агрегат отнюдь не убьет? И таки можно разбавить им процентов на 20—30 настоящую моторную смазку? Чтобы ответить на вопрос определенно, следует выяснить природу этой дешевой субстанции и ее свойства.
Трансформаторное масло получают при переработке парафинистой сернистой нефти. То есть, оно, по сути, «минералка». Существуют «веретенки» нескольких видов, различающиеся, по большому счету, лишь своей вязкостью. Они могут работать в температурном диапазоне от −35°С до +100°С. Оптимум — +60°С. Выдерживают кратковременный нагрев до +125°С. Но в цилиндрах ДВС смазка трудится при температурах свыше +200°С. Иными словами, трансформаторное масло в таких условиях через достаточно короткий промежуток времени полностью выгорит. И создаст при этом изрядное количество нагара. Из-за него могут закоксоваться кольца поршней, он покроет электроды свечей и загадит катализатор. В общем, разбавить нормальную моторную смазку «веретенкой» можно. Но только если не жалко двигатель и автовладелец готов к его капремонту…