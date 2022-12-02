Можно ли сэкономить, разбавив моторное масло «веретенкой»

Старенький «джип» иностранного производства — не роскошь, а насущная необходимость для жителей многих регионов страны. Да и среди городских любителей выбраться на природу внедорожники с многолитровыми моторами по-прежнему популярны, несмотря на постоянный рост цен на топливо. Для планового ТО такого движка может потребоваться 6—8 литров масла. Но пятилитровая канистра иностранного бренда, еще недавно считавшегося «бюджетным», сейчас может стоить и 7000, и 8000, и 9000 рублей. То есть на приобретение нужного количества привычной моторной смазки потребуется 8000−15 000 ₽ Дикие деньги, с точки зрения еще годичной давности.

А сейчас это реальность, которая подталкивает на всевозможные «эксперименты» с целью минимизации затрат на содержание т/с. Ведь «веретенка» стоит в розницу не более 3000 ₽ за 10 л! Понятно, что в ней нет присадок, присутствующих в моторном масле: это все-таки индустриальная смазка. Но почему бы хоть частично не разбавить дорогое специализированное масло для двигателя дешевым веретенным? Автомобилисты, начинавшие водительскую карьеру в конце прошлого века и самостоятельно обслуживавшие свои «Жигули», знают: «веретенку» часто использовали для промывки мотора, чтобы удалить остатки отработавшего лубриканта.