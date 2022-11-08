Проверено на себе: что будет, если смешать разные моторные масла

Подержанный автомобиль — всегда лотерея, причем с каждым новым днем задачки становятся все интереснее. Вот и редакционный Mitsubishi Lancer не устает подкидывать новые вопросы, отвечать на которые зачастую приходится в крайне сжатые сроки и в совсем непригодных для этого местах.

Битва за исход моторного масла из двигателя продолжается уже скоро год. Нам удалось выявить и решить большую часть проблем, но смазка понемногу все еще уходит. Да и сам мотор, согласно заводской же документации, сжигает по 300 грамм на тысячу километров. Внимание, речь про новый агрегат, что уж говорить про наш 18-летний «экземпляр»!

Стоящая в багажнике канистра Mobil 5w40, залитого на ТО, увы, оказалась пуста, а масла в двигателе осталось крайне мало — на кончике щупа. Такими темпами может и заклинить!

Мотор у нас, конечно, знатный и надежный — Его Величество 4G63, один из лучших движков «Митсу» за всю историю — но и он нуждается в смазке. Да, всепрощающий и чудовищно надежный. Да, куда менее форсированный, чем современники и оттого более терпеливый. Однако и он пойдет прахом, если в картере не окажется лубриканта. А его нет.