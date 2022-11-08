Проверено на себе: что будет, если смешать разные моторные масла

Фото avtovzglyad.ru
Смешивать разные моторные масла нельзя, скажут опытные водители, и будут правы. Присадки в осадки, пена, эмульсия и далее по списку. Но скажите, что делать, если вдали от дома на приборной панели загорелась «масленка»? Эвакуатор по цене автомобиля или местные «сервис», от которого будет больше бед, чем пользы? Рискуем и заливаем в мотор другое моторное масло. Что вышло из нашего вынужденного эксперимента, рассказывает портал «АвтоВзгляд».
Эдуард Раскин

Подержанный автомобиль — всегда лотерея, причем с каждым новым днем задачки становятся все интереснее. Вот и редакционный Mitsubishi Lancer не устает подкидывать новые вопросы, отвечать на которые зачастую приходится в крайне сжатые сроки и в совсем непригодных для этого местах.

Битва за исход моторного масла из двигателя продолжается уже скоро год. Нам удалось выявить и решить большую часть проблем, но смазка понемногу все еще уходит. Да и сам мотор, согласно заводской же документации, сжигает по 300 грамм на тысячу километров. Внимание, речь про новый агрегат, что уж говорить про наш 18-летний «экземпляр»!

Стоящая в багажнике канистра Mobil 5w40, залитого на ТО, увы, оказалась пуста, а масла в двигателе осталось крайне мало — на кончике щупа. Такими темпами может и заклинить!

Мотор у нас, конечно, знатный и надежный — Его Величество 4G63, один из лучших движков «Митсу» за всю историю — но и он нуждается в смазке. Да, всепрощающий и чудовищно надежный. Да, куда менее форсированный, чем современники и оттого более терпеливый. Однако и он пойдет прахом, если в картере не окажется лубриканта. А его нет.

  • Фото avtovzglyad.ru
  • Фото avtovzglyad.ru

Многие масляные бренды, в том числе и Mobil, покинули Россию, посему приобретая «тоже самое», в трех случаях из четырех можно нарваться на подделку. Да и цены, будем откровенны, далеки от приемлемых: от 4600 рублей за 4 л.

Однако в нашем случае все еще проще: в единственном доступном магазине ничего и близко схожего с залитым в продаже нет. Ни за пять тысяч, ни за десять. Что же делать? До дома, с его круглосуточными супермаркетами и широчайшим ассортиментом, 110 км. Рискнуть? Не крутить и доехать потихонечку?

Выбираем другой, более гуманный метод: в Mitsubishi Lancer залито синтетической моторное масло с показателями вязкости 5w40, так что покупаем канистру самого дешевого отечественного с аналогичными характеристиками. И заливаем в мотор до метки на щупе: строго посередине между «пусто» и «густо».

Давайте начистоту: японские моторы — что старые, что многие современные — не столь хороши в показателях экономии и экологии, как европейские, но дадут последним сто очков форы в строке «надежность». Связано это не только с качеством изготовления и технологиями большого ресурса, но и с низким уровнем форсирования. Чем больше «допуски», тем дольше ходит.

  • Фото avtovzglyad.ru
  • Фото avtovzglyad.ru

Воспользовавшись этой лазейкой, смело льем смазку и едем. Интереса ради поставим цель: проверить результаты нашего опыта через 500 км. Такой вот эксперимент, цена которого может достигать 170 000 рублей. Игра стоила свеч: указанные километры прошли без сучка и задоринки, отечественное масло ни в какие опасные химические связи с импортным не вступило, эмульсии и прочей пены на крышке и щупе не обнаружено. Мотор работает ровно и спокойно, изменений по ходовым характеристикам не выявлено.

Подводя итог, смело скажем, что оказавшись в похожей ситуации, можно и нужно брать подходящее по характеристикам масло любого производителя с оговоркой: если залита синтетика, то и покупать синтетику, если залито 5w40, то и заливать аналогичное. И спокойно ехать.

Подобное решение в разы лучше, чем пытаться впотьмах да впопыхах на темном загородном шоссе отыскать необходимый двигателю состав: любая фирменная АЗС продаст моторное масло с нужными параметрами, позволяющее спокойно и без серьезных проблем для двигателя доехать до дома. А там уже принимать для себя взвешенное решение: делать ТО или продолжать эксплуатировать автомобиль.

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8 ноября 2022
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