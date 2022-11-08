Проверено на себе: что будет, если смешать разные моторные масла

Подержанный автомобиль — всегда лотерея, причем с каждым новым днем задачки становятся все интереснее. Вот и редакционный Mitsubishi Lancer не устает подкидывать новые вопросы, отвечать на которые зачастую приходится в крайне сжатые сроки и в совсем непригодных для этого местах.
Битва за исход моторного масла из двигателя продолжается уже скоро год. Нам удалось выявить и решить большую часть проблем, но смазка понемногу все еще уходит. Да и сам мотор, согласно заводской же документации, сжигает по 300 грамм на тысячу километров. Внимание, речь про новый агрегат, что уж говорить про наш 18-летний «экземпляр»!
Стоящая в багажнике канистра Mobil 5w40, залитого на ТО, увы, оказалась пуста, а масла в двигателе осталось крайне мало — на кончике щупа. Такими темпами может и заклинить!
Мотор у нас, конечно, знатный и надежный — Его Величество 4G63, один из лучших движков «Митсу» за всю историю — но и он нуждается в смазке. Да, всепрощающий и чудовищно надежный. Да, куда менее форсированный, чем современники и оттого более терпеливый. Однако и он пойдет прахом, если в картере не окажется лубриканта. А его нет.
Многие масляные бренды, в том числе и Mobil, покинули Россию, посему приобретая «тоже самое», в трех случаях из четырех можно нарваться на подделку. Да и цены, будем откровенны, далеки от приемлемых: от 4600 рублей за 4 л.
Однако в нашем случае все еще проще: в единственном доступном магазине ничего и близко схожего с залитым в продаже нет. Ни за пять тысяч, ни за десять. Что же делать? До дома, с его круглосуточными супермаркетами и широчайшим ассортиментом, 110 км. Рискнуть? Не крутить и доехать потихонечку?
Выбираем другой, более гуманный метод: в Mitsubishi Lancer залито синтетической моторное масло с показателями вязкости 5w40, так что покупаем канистру самого дешевого отечественного с аналогичными характеристиками. И заливаем в мотор до метки на щупе: строго посередине между «пусто» и «густо».
Давайте начистоту: японские моторы — что старые, что многие современные — не столь хороши в показателях экономии и экологии, как европейские, но дадут последним сто очков форы в строке «надежность». Связано это не только с качеством изготовления и технологиями большого ресурса, но и с низким уровнем форсирования. Чем больше «допуски», тем дольше ходит.
Воспользовавшись этой лазейкой, смело льем смазку и едем. Интереса ради поставим цель: проверить результаты нашего опыта через 500 км. Такой вот эксперимент, цена которого может достигать 170 000 рублей. Игра стоила свеч: указанные километры прошли без сучка и задоринки, отечественное масло ни в какие опасные химические связи с импортным не вступило, эмульсии и прочей пены на крышке и щупе не обнаружено. Мотор работает ровно и спокойно, изменений по ходовым характеристикам не выявлено.
Подводя итог, смело скажем, что оказавшись в похожей ситуации, можно и нужно брать подходящее по характеристикам масло любого производителя с оговоркой: если залита синтетика, то и покупать синтетику, если залито 5w40, то и заливать аналогичное. И спокойно ехать.
Подобное решение в разы лучше, чем пытаться впотьмах да впопыхах на темном загородном шоссе отыскать необходимый двигателю состав: любая фирменная АЗС продаст моторное масло с нужными параметрами, позволяющее спокойно и без серьезных проблем для двигателя доехать до дома. А там уже принимать для себя взвешенное решение: делать ТО или продолжать эксплуатировать автомобиль.