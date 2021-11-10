Зачем на автомойках засыпают в пылесос стиральный порошок

Обычная мойка отныне дорогое удовольствие. Не столько оттого, что цены выросли, а из-за появления дешевого аналога, который ко всему прочему, еще и проще, и быстрее — мойка самообслуживания. Сунул в купюроприемник «стошку» да сбил грязь за пару минут. Ни очередей, ни трат толком. Однако иногда, после выезда на природу или на дачу, автомобиль превращается в настоящий сарай: грязь повсеместно, пыльно, развал конфет, крошек и прочих аспектов семейных выходных. Находиться внутри уже неприятно, и без услуг профильного специалиста не обойтись.

Владельцы обычных моек этот аспект нашей жизни прекрасно понимают, отдавая себе отчет, что их предприятие «пойдет с горы», если не приложить определенные усилия именно в этот момент. Проще говоря, сделать услугу настолько приятной, что автовладельцы перестанут считать «медь» по карманам и начнут приезжать чаще. И порой генерируют весьма интересные лайфхаки, которые пригодятся и в быту.

Если салон любого автомобиля не пылесосить раз в неделю, то он превратиться в помойку. Да, пылесос на мойке самообслуживания тоже есть, но после него приходится ездить с открытыми окнами — сколько пыли собрал, столько же в воздух и поднял. Не продохнуть. А вот после уборки мастером, в интерьерах машины стоит приятный свежий запах, который хочется сохранить надолго. Как же они это делают?