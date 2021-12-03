Что делать, если мотор троит, но свечи, провода, катушка — в порядке

Подморозило, подтаяло и снова «минус» — от такой температурной чехарды с ума сходят не только люди, но и машины. Разом начинают проявляться все проблемы и болевые точки, которых в избытке у любого подержанного авто. Тут течь, там сифонит, а двигатель, кажется, и вовсе забыл об одном из цилиндров. И кто в этом виноват?
Самый распространенный вариант — это, конечно, свечи. Но если их только что меняли? Смотрим высоковольтные провода: в темноте они могут заискрить, что сразу же подписывает им приговор. Не видно искр? Свечку на кузов, провод на свечку — искра должна не просто быть, а быть яркой. Если эти двое ни при чем, смотрим катушку: она должна быть целой, а малейшие трещины говорят о выходе узла из строя. Особенно внимательно стоит быть в местах крепления — там даже микроскопические трещинки из-за попавшей влаги могут натворить дел. Но нет, катушка тоже исправна. Так кто же натворил дел?
Для полноценной жизни двигателю внутреннего сгорания требуется не только искра, но и бензин с воздухом. Именно в этом тандеме зачастую и скрывается проблема, ведь недостаток или избыток одного из компонентов сразу же сказывается на работе ДВС.
Начнем, пожалуй, с топлива. Если нет мыслей о качестве горючего — заправлялись на проверенной заправке, а вечером машина была свежа и полна сил — то стоит вспомнить про герметичность магистрали. Лужа с красивыми переливами под машиной расскажет о том, что идея верная. Следующий пункт — бензонасос. Он должен не просто качать, а качать столько, сколько заложил инженер. Засор в фильтре тонкой очистке или износ самого узла могут стать причиной всех невзгод. Следующий пункт — форсунки. Их, о чудо, периодически надо чистить. В России — чаще, спасибо качественному горючему. Сделать это можно как на специальном стенде, так и с помощью пластиковой бутылки в гараже.
Теперь — о кислороде. Он также необходим мотору, как и бензин. Забитый воздушный фильтр запросто может стать той самой препоной, но чаще всего беда кроется не в недостатке воздуха, а в его избытке. Прорехи в шланге, неполадки ДМРВ — датчике массового расхода воздуха — запросто могут сказаться на работе мотора. А выявить их просто: мыльная вода тут же подскажет, где сечет. Кстати, так же стоит обрызгать места «стыковки» форсунок и двигателя — резиновые прокладки могут быть изношены.
Все остальное — сложные и достаточно редкие причины, которые нужно искать уже на СТО. Но практика показывает, что вышеперечисленные неисправность несут ответственность за 3 из 4 поломок. Научившись минимальной самостоятельной диагностике, которая не требует даже диагностического сканера и опыта работы с ним, можно существенно сократить свои же затраты и практически полностью нивелировать вероятность обмана в мастерской. Стоит ли оно того? Конечно, стоит!