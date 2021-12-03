Что делать, если мотор троит, но свечи, провода, катушка — в порядке

Подморозило, подтаяло и снова «минус» — от такой температурной чехарды с ума сходят не только люди, но и машины. Разом начинают проявляться все проблемы и болевые точки, которых в избытке у любого подержанного авто. Тут течь, там сифонит, а двигатель, кажется, и вовсе забыл об одном из цилиндров. И кто в этом виноват?

Самый распространенный вариант — это, конечно, свечи. Но если их только что меняли? Смотрим высоковольтные провода: в темноте они могут заискрить, что сразу же подписывает им приговор. Не видно искр? Свечку на кузов, провод на свечку — искра должна не просто быть, а быть яркой. Если эти двое ни при чем, смотрим катушку: она должна быть целой, а малейшие трещины говорят о выходе узла из строя. Особенно внимательно стоит быть в местах крепления — там даже микроскопические трещинки из-за попавшей влаги могут натворить дел. Но нет, катушка тоже исправна. Так кто же натворил дел?

Для полноценной жизни двигателю внутреннего сгорания требуется не только искра, но и бензин с воздухом. Именно в этом тандеме зачастую и скрывается проблема, ведь недостаток или избыток одного из компонентов сразу же сказывается на работе ДВС.